Từng gây xôn xao giới công nghệ với thiết kế mỏng nhẹ bậc nhất lịch sử Apple, mẫu iPhone Air hiện đang chứng kiến đà giảm mạnh về giá bán. Mức điều chỉnh mới nhất đã đưa siêu phẩm với ngoại hình đột phá này xuống ngang tầm các mẫu điện thoại di động tầm trung cận cao cấp.

Theo khảo sát tại một số đại lý và trang thương mại điện tử, iPhone Air phiên bản 256GB hiện đang được chào bán với mức giá chỉ khoảng 20.490.000 đồng sau khi áp dụng các mã ưu đãi. Con số này thấp hơn tới 11,5 triệu đồng so với mức niêm yết 31.990.000 đồng ở thời điểm máy vừa ra mắt tại thị trường Việt Nam vào tháng 9 năm 2025.

Đây là mức giảm tương đương gần 36%, biến iPhone Air trở thành mẫu điện thoại trượt giá nhanh và sâu nhất trong toàn bộ dải sản phẩm Apple năm 2025, bỏ xa đà giảm của cả những cái tên như iPhone 17 hay iPhone 17 Pro Max cùng thời điểm mở bán.

Mang danh là chiếc iPhone mỏng nhất mà Apple từng sản xuất với độ dày vỏn vẹn 5,64mm và trọng lượng 165g, iPhone Air sử dụng khung titan sang trọng kết hợp cùng kính Ceramic Shield 2 chống trầy xước vượt trội. Tuy nhiên, để đạt được ngoại hình vô tiền khoáng hậu này, nhà sản xuất đã phải cắt giảm khá nhiều không gian cho phần cứng.

Máy chỉ được trang bị duy nhất một camera sau độ phân giải 48MP, hoàn toàn vắng bóng ống kính góc siêu rộng như trên các phiên bản iPhone 17 thường và Pro. Chế độ zoom 2x trên thiết bị thực chất cũng chỉ là kỹ thuật cắt xén hình ảnh kỹ thuật số từ cảm biến chính thay vì là ống kính tele quang học chuyên dụng. Bên cạnh đó, viên pin dung lượng 3.149mAh hiện là mức thấp nhất trong dải sản phẩm iPhone thế hệ mới, thua kém đáng kể so với bản tiêu chuẩn.

Dù có những hạn chế nhất định về cụm camera và thời lượng pin, iPhone Air lại được Apple cực kỳ ưu ái khi trang bị sức mạnh hiệu năng đáng gờm. Thiết bị mang trong mình con chip A19 Pro mạnh mẽ, đi kèm chip mạng N1 tích hợp công nghệ Wi-Fi 7 và bộ nhớ RAM lên tới 12GB LPDDR5X, những thông số này thậm chí còn vượt trội hơn cả mẫu iPhone 17 tiêu chuẩn. Trải nghiệm thị giác cũng được đảm bảo tuyệt đối với màn hình OLED kích thước 6,5 inch, hỗ trợ công nghệ ProMotion 120Hz mượt mà cùng tính năng Always-On Display. Chiếc điện thoại này sở hữu bốn tùy chọn màu sắc bao gồm đen không gian, trắng mây, vàng nhạt và xanh da trời, đi kèm các mức dung lượng lưu trữ 256GB, 512GB và 1TB. Máy sử dụng cổng sạc chuẩn USB-C, hỗ trợ mạng 5G, sạc không dây MagSafe và hoàn toàn loại bỏ khe SIM vật lý để chuyển sang sử dụng eSIM kép.

Mức giá cực kỳ hấp dẫn chỉ hơn 20 triệu đồng thường xuất hiện khi người dùng kết hợp thành công các mã giảm giá đặc biệt trên các trang thương mại điện tử hoặc một số đại lý vào những dịp khuyến mãi lớn. Trước khi quyết định xuống tiền, người tiêu dùng nên chủ động kiểm tra kỹ lại giá bán thực tế và các điều kiện áp dụng voucher tại đúng thời điểm truy cập, bởi mức giảm giá có thể biến động liên tục và thay đổi ngay sau khi các chương trình xả hàng kết thúc. Dù vậy, với mức giá hiện tại, đây vẫn được xem là một món hời lớn dành cho những ai đam mê trải nghiệm thiết kế đỉnh cao của Apple mà không quá khắt khe về thời lượng pin hay một cụm camera đa dụng.