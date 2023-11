Bảo hiểm VietinBank - VBI bất ngờ lọt Top 1 ngành Bảo hiểm và thứ hạng 8/100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam

Ngoài ra, Bảo hiểm VietinBank - VBI còn lọt Top 15 Doanh nghiệp tiêu biểu có nguồn nhân lực hạnh phúc khối Doanh nghiệp vừa.

Kết quả xứng đáng cho những nỗ lực cải thiện nội lực

Lễ vinh danh Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam do Anphabe tổ chức diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Lãnh đạo Việt Nam Best Place To Work, thu hút khoảng 700 CEO, HRD và hơn 15 diễn giả tham dự. Ông Trần Tiến Dũng - Phó Tổng Giám đốc, bà Tạ Thị Thuỷ - Giám đốc Ban Nhân sự đã đại diện Bảo hiểm VietinBank - VBI tham gia Hội nghị và nhận giải thưởng.

Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam là bảng xếp hạng môi trường làm việc uy tín được tổ chức thường niên bởi Anphabe - công ty tư vấn tiên phong về giải pháp Thương hiệu Nhà tuyển dụng và Môi trường làm việc Hạnh phúc. Đây là năm thứ 10 liên tiếp chương trình được tổ chức và được bảo trợ bởi Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Mô hình và phương pháp đánh giá được kiểm chứng bởi đơn vị thứ ba là công ty nghiên cứu thị trường Intage Việt Nam để đảm bảo tính công bằng và khách quan của kết quả.

Top 8 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam và Top 1 ngành Bảo hiểm khối Doanh nghiệp vừa mà Bảo hiểm VietinBank - VBI đạt được dựa trên kết quả chuỗi khảo sát được thực hiện hoàn toàn độc lập, ghi nhận ý kiến đánh giá khách quan của hàng chục ngàn người đi làm có kinh nghiệm trên toàn quốc. Phương pháp đánh giá và đo lường của khảo sát dựa trên mô hình 5 bước hấp dẫn nhân tài từ: nhận biết, quan tâm, ứng tuyển, khát khao và ưu tiên chọn.

Đồng thời, để đánh giá toàn diện hơn, Anphabe kết hợp khảo sát thêm nhân viên nội bộ tại Bảo hiểm VietinBank - VBI theo khung tiêu chí môi trường làm việc lý tưởng với 6 yếu tố lớn là: tưởng thưởng, cơ hội phát triển, văn hóa & môi trường, lãnh đạo & quản lý, chất lượng công việc - cuộc sống và danh tiếng công ty. Từ kết quả khảo sát nội bộ này, Bảo hiểm VietinBank - VBI vinh dự lọt Top 15 Doanh nghiệp tiêu biểu có nguồn nhân lực hạnh phúc khối Doanh nghiệp vừa.

Giải thưởng này chính là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Bảo hiểm VietinBank - VBI trong suốt thời gian qua và cũng là kết quả của sự đầu tư trọng điểm vào yếu tố con người, nhằm kiến tạo môi trường làm việc lý tưởng, hạnh phúc cũng như nâng tầm sức hút thương hiệu tuyển dụng trong thị trường lao động Việt Nam.

Đại diện Bảo hiểm VietinBank - VBI nhận kỷ niệm chương "Top 15 Doanh nghiệp tiêu biểu có nguồn nhân lực hạnh phúc khối Doanh nghiệp vừa"

Con người là yếu tố trọng tâm cho sự phát triển bền vững của VBI

Bảo hiểm VietinBank - VBI xác định con người là tài sản không thể thay thế được và là yếu tố nòng cốt trong mọi hoạt động của công ty. Từ chỗ chỉ có 1 trụ sở chính, 2 CTTV với vỏn vẹn 39 người năm 2008, đến nay Bảo hiểm VietinBank - VBI đã có hệ thống mạng lưới gồm 44 CTTV/PGD với hơn 1.400 cán bộ nhân viên trình độ cao. Tại đây, tất cả cán bộ nhân viên đều được công ty mang đến ba phúc lợi bền vững, bao gồm: Chế độ đãi ngộ - Phát triển chuyên môn - Thăng tiến sự nghiệp.

Về chế độ đãi ngộ, Bảo hiểm VietinBank - VBI thực hiện chính sách thu hút và giữ chân nhân tài, tạo sự cạnh tranh, tạo tính hấp dẫn và đặc biệt khích lệ sự đóng góp hữu ích của từng cá nhân đối với sự phát triển chung của tổng công ty. Bên cạnh đó, công ty chú trọng đầu tư phát triển chuyên môn nguồn nhân lực thông qua chuỗi chương trình đào tạo đa dạng theo từng lĩnh vực, cấp bậc xuyên suốt quá trình làm việc, từ đó góp phần nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng và khả năng lãnh đạo của mỗi cán bộ.

Không chỉ vậy, lộ trình thăng tiến sự nghiệp của mỗi cá nhân cũng luôn được Ban Lãnh đạo đặc biệt quan tâm. Không chỉ được trao quyền khám phá tiềm năng bản thân qua các chương trình thi tuyển nội bộ, nhân viên tại Bảo hiểm VietinBank - VBI sẽ được tham gia đợt đánh giá chất lượng công việc hàng năm, dựa vào kết quả làm việc sẽ được cân nhắc thăng tiến lên các vị trí cao với với mức đãi ngộ tốt hơn. Có rất nhiều nhân sự bắt đầu sự nghiệp tại Bảo hiểm VietinBank - VBI từ vị trí nhân viên, sau quá trình trau dồi và cống hiến đã nhận được sự tin tưởng từ Ban Lãnh đạo bổ nhiệm vào các vị trí chủ chốt trong bộ máy hoạt động. Điều này là minh chứng rõ nét cho môi trường làm việc công bằng, minh bạch và năng động tại VBI.