Carlo Pham cho ra mắt bộ sưu tập trang phục Tết thời thượng và sang trọng

Khám phá bộ sưu tập trang phục Tết đa dạng của Carlo Pham

Carlo Pham mang đến một mùa xuân 2025 đầy sức sống với bộ sưu tập trang phục Tết phong phú và thời thượng. Với thiết kế tinh tế và chất liệu cao cấp, các sản phẩm của Carlo Pham không chỉ toát lên vẻ thanh lịch mà còn giúp bạn tự tin thể hiện cá tính riêng biệt trong dịp Tết Nguyên Đán. Mỗi bộ trang phục đều được chăm chút kỹ lưỡng từ kiểu dáng đến màu sắc, mang đến cho bạn những lựa chọn thời trang lý tưởng để tỏa sáng trong mọi khoảnh khắc của mùa xuân.

Mở đầu bộ sưu tập là bộ vest 3 mảnh màu Dark Navy – lựa chọn lý tưởng cho phong cách lịch lãm và sang trọng. Thiết kế tinh tế và chất liệu cao cấp giúp tôn lên vẻ nam tính của người mặc, đồng thời màu Navy truyền thống dễ dàng phối với nhiều phụ kiện. Phù hợp cho các dịp gặp mặt gia đình, tiệc tùng đầu xuân, bộ trang phục này mang lại sự thoải mái và tự tin cho người mặc, giúp bạn nổi bật trong mọi hoàn cảnh.

Bộ suit 3 mảnh màu Dark Navy truyền thống

Bộ suit double màu xanh lá của Carlo Pham lại mang đến phong cách Tết tươi mới và cá tính. Với thiết kế sáng tạo và gam màu xanh nổi bật, bộ trang phục giúp các quý ông thể hiện sự phá cách và tự tin trong mọi hoạt động lễ hội. Đây là lựa chọn lý tưởng để nổi bật giữa đám đông và mang lại không khí vui tươi cho ngày xuân.

Bộ suit double màu xanh lá

Với bộ suit 3 mảnh màu ghi sáng, Carlo Pham không chỉ mang đến một lựa chọn trang phục thanh lịch và hiện đại mà còn đáp ứng nhu cầu của những quý ông có nước da trắng sáng và người dong dỏng. Màu sắc trung tính của bộ trang phục này dễ dàng phối hợp với nhiều phụ kiện, từ giày tây cổ điển đến giày sneaker hiện đại, giúp bạn tạo nên nhiều phong cách khác nhau mà vẫn giữ được sự chỉn chu. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các buổi tiệc đầu xuân hoặc gặp mặt đối tác, mang lại vẻ đẹp thanh lịch và sự tự tin trong mọi hoàn cảnh.

Bộ suit 3 mảnh màu ghi sáng

Trong khi đó, blazer sắc đỏ của Carlo Pham lại mang đến không khí vui tươi và nổi bật cho mùa xuân. Đây là lựa chọn lý tưởng để bạn tỏa sáng trong các bữa tiệc đầu xuân, thể hiện sự trẻ trung và phong cách nổi bật. Thiết kế blazer sắc đỏ rất dễ phối hợp với quần tây, quần jeans hoặc thậm chí quần kaki, giúp bạn tạo nên nhiều phong cách khác nhau mà vẫn giữ được sự đẳng cấp.

Blazer sắc đỏ phù hợp với không khí ngày Tết

Không nằm ngoài xu hướng thời trang năm 2025, Blazer sắc nâu của Carlo Pham mang lại sự sang trọng và hiện đại. Đặc biệt, đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn thể hiện sự tinh tế và phong cách riêng biệt trong năm mới. Carlo Pham luôn theo dõi xu hướng thời trang để mang đến cho bạn những sản phẩm không chỉ đẹp mắt mà còn phù hợp với nhu cầu của bạn trong năm 2025.

Blazer sắc nâu, màu xu hướng của năm 2025

Sắc màu Tết 2025: Chất lượng và thiết kế tinh tế của Carlo Pham

Chất liệu cao cấp luôn là tiêu chuẩn hàng đầu trong thiết kế của Carlo Pham. Từ những bộ suit cổ điển cho đến các lựa chọn hiện đại như blazer sắc nâu, mỗi sản phẩm đều được làm từ sợi vải cao cấp, mang đến cảm giác thoải mái và dễ chịu cho người mặc suốt cả ngày dài. Không chỉ thế, Carlo Pham còn chú trọng vào từng chi tiết nhỏ như đường may, đường cắt và đường viền, nhằm đảm bảo chất lượng cho từng bộ trang phục.

Sau khi hoàn thiện, mỗi chi tiết trên bộ vest đều được kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo từng sản phẩm đều đạt tiêu chuẩn cao nhất trước khi giao đến tay khách hàng. Vì vậy, những bộ vest từ Carlo Pham không chỉ vừa vặn, hoàn hảo với số đo cơ thể mà còn thể hiện phong thái lịch thiệp và cá tính của quý ông.

Bên cạnh đó, với sự chuyên nghiệp của đội ngũ thợ may, việc đặt may tại Carlo Pham ngày càng trở nên dễ dàng và tiết kiệm thời gian. Đội ngũ thợ may lành nghề không chỉ đảm bảo sự chính xác trong từng chi tiết mà còn mang đến sự linh hoạt cho khách hàng. Carlo Pham nổi bật với dịch vụ may nhanh chóng trong một tuần mà vẫn duy trì chất lượng và kiểu dáng sang trọng. Đây là một trong những yếu tố làm nên thương hiệu Carlo Pham trong suốt 10 năm qua.

Với Carlo Pham, mỗi bộ trang phục Tết là một tuyên ngôn về phong cách sống hiện đại, giúp người mặc tự tin khẳng định cá tính riêng biệt, nổi bật trong mọi dịp lễ hội.

