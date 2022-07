Bảo hiểm nắng nóng "hút hàng" ở Nhật Bản

Tháng 6 thường là thời điểm tương đối mát mẻ và là mùa mưa tại Nhật Bản. Thế nhưng, số liệu của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy nhiệt độ ở Tokyo đã vượt quá 35 độ C trong 6 ngày liên tiếp. Theo Cơ quan Quản lý thảm họa và phòng cháy chữa cháy, từ ngày 25/4 đến 17/7, hơn 34.000 phải người nhập viện do nắng nóng.

Trước thời tiết khắc nghiệt, 2 trong số các công ty bảo hiểm lớn nhất Nhật Bản là Sompo Holdings và Sumitomo Life đưa ra các chính sách đặc biệt: Chi trả các chi phí y tế phát sinh do tình trạng sốc nhiệt. Sumitomo Life hợp tác với bộ phận thanh toán di động PayPay của tập đoàn viễn thông SoftBank triển khai kế hoạch bán bảo hiểm cho các trường hợp say nắng vào tháng 4, với chi phí chỉ 100 yen (hơn 17.000 đồng)/ngày.

Người dân Tokyo di chuyển trên đường phố ngày 28/6, giữa đợt nắng nóng tháng 6 tồi tệ nhất kể từ năm 1875. Ảnh: REUTERS

Khách hàng có thể lựa chọn ký hợp đồng theo ngày hoặc theo tháng (với phí 200 yen/tháng). Nếu mua bảo hiểm trước 9 giờ sáng, chính sách sẽ có hiệu lực từ 10 giờ sáng ngày hôm đó, bao gồm chi phí nằm viện và các khoản chi phí y tế khác do nắng nóng gây ra. Theo đài FNN, điều này cho phép người mua có thời gian xem dự báo thời tiết trong ngày trước khi quyết định.

Khi bị sốc nhiệt do nắng nóng, khách hàng sẽ nhận được chi phí điều trị do bảo hiểm chi trả, tối đa là 10.000 yen (hơn 1,7 triệu đồng) đối với trường hợp phải truyền dịch cấp cứu và 30.000 yen (hơn 5,2 triệu đồng) nếu nhập viện điều trị. Tờ Yomiuri cho biết vào ngày 29/6, Sumitomo Life bán được 6.900 hợp đồng bảo hiểm nắng nóng, trong khi trước đó nhiều nhất chỉ là 400 hợp đồng/ngày.

Với Sompo Holdings, kế hoạch bảo hiểm nắng nóng của công ty này được triển khai vào tháng 7. Gói bảo hiểm bao gồm chi trả quyền lợi cho các bệnh nhân phải nằm viện, phẫu thuật, thậm chí tử vong do tiếp xúc với nắng nóng hoặc sốc nhiệt. Đại diện của Sompo Holdings, bà Shoko Oda, cho biết kế hoạch này ban đầu chỉ nhằm cung cấp quyền lợi cho trẻ em. Thế nhưng, nguy cơ say nắng tăng cao do những đợt nắng nóng thường xuyên xảy ra, cũng như người dân thường đeo khẩu trang, nên công ty mở rộng đối tượng.

Ông Steven Lam, chuyên gia phân tích của trang Bloomberg Intelligence, nhận định: "Những chính sách này không nhằm sinh lời song sẽ là cánh cửa mở rộng để tiếp cận những khách hàng chưa có bảo hiểm hoặc tò mò về bảo hiểm. Nếu khách hàng có trải nghiệm tích cực, các công ty bảo hiểm có cơ hội bán thêm sản phẩm khác".