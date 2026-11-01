Bao giờ miền Bắc chuyển rét?

Dự báo khoảng ngày 5/11, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh khiến nền nhiệt giảm, trời chuyển mưa dông. Tuy nhiên, phải đến khoảng ngày 9/11, miền Bắc mới cảm nhận cái rét thực sự khi nền nhiệt giảm sâu.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong nửa đầu tháng 11, miền Bắc có khả năng đón hai đợt không khí lạnh.

Đợt không khí lạnh đầu tiên có thể tràn xuống vào khoảng đêm 5/11. Đây là đợt không khí lạnh có cường độ yếu.

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này, từ đêm 5/11, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Nền nhiệt giảm 3-4 độ so với những ngày trước đó, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 26-28 độ, nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Đợt không khí lạnh lần này cũng gây ra mưa dông rải rác cho các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh từ đêm 5/11, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Miền Bắc có thể đón đợt rét đầu tiên vào khoảng ngày 9-10/11.

Sau đó, khoảng ngày 9-10/11, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh hơn sẽ tràn xuống nước ta, gây ra cái rét đầu tiên trong mùa đông năm nay. Dự báo nền nhiệt thấp ở miền Bắc sẽ xuống khoảng 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng 21-23 độ.

Trước khi đón không khí lạnh từ đêm 5/11, từ ngày 2-4/11, miền Bắc sẽ tiếp tục chuỗi ngày nền nhiệt khá cao với mức nhiệt cao nhất phổ biến 31-33 độ.

Miền Bắc đang trải qua giai đoạn đầu đông thời tiết rất ấm. Trong tháng 10, chỉ có một đợt không khí lạnh tràn xuống nước ta vào đêm 4/10, gây ra mưa diện rộng ở miền Bắc, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế, đồng thời làm nhiệt độ giảm 2-4 độ. Tuy nhiên, đây là đợt không khí lạnh rất ngắn, ngay ngày 6/10, nền nhiệt tăng nhanh trở lại.

Trong nhiều ngày của tháng 10, nền nhiệt miền Bắc duy trì ở ngưỡng cao nhất trên 30 độ. Đáng lưu ý, từ ngày 28/9-2/10, miền Bắc xuất hiện một đợt nắng nóng diện rộng hiếm gặp với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, một số nơi trên 38 độ, hơn 50 kỷ lục nhiệt độ nắng nóng đã được thiết lập giai đoạn này. Nền nhiệt ở miền Bắc cũng cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 2-3 độ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong tháng 11, dù đón hai đợt không khí lạnh liên tiếp vào nửa đầu tháng, nền nhiệt ở miền Bắc vẫn cao hơn trung bình nhiều năm, không khí lạnh cũng hoạt động yếu hơn và ít hơn so với trung bình nhiều năm.