Giá điện giảm 2% từ ngày 1/11: Tất cả người dân lưu ý kiểm tra ngay 5 thiết bị này để tránh mất tiền oan

Giá điện vừa giảm, nhưng hóa đơn tiền điện liệu có nhẹ đi?

Từ ngày 1/11/2026, giá bán lẻ điện bình quân giảm 2%, còn 2.159,9037 đồng/kWh, chưa gồm VAT. EVN điều chỉnh theo Quyết định 1305/QĐ-EVN; Bộ Công Thương ban hành giá mới theo Quyết định 2892/QĐ-BCT.

Mức giảm bình quân không có nghĩa mọi hóa đơn đều giảm 2%. Quyết định 14/2025/QĐ-TTg quy định cơ cấu điện sinh hoạt 5 bậc, còn tiền điện thực trả phụ thuộc số kWh, đơn giá áp dụng và kỳ ghi chỉ số. Vì vậy, cần so lượng điện tiêu thụ trước khi nhìn tổng tiền.

Từ 7 số điện lên hơn 175 số chỉ sau 1 ngày

Theo EVN, ứng dụng chăm sóc khách hàng ghi nhận nhà ông P.T.H. ở xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh, dùng 7,14 kWh ngày 25/7/2026 nhưng tăng lên 175,11 kWh ngày hôm sau dù sinh hoạt không đổi. Gia đình sau đó phát hiện dây điện sau công tơ tróc vỏ, vướng khung mái tôn. Khi sự cố được khắc phục, lượng điện trở lại bình thường.

Điện năng tiêu thụ tại nhà ông P.T.H. tăng từ 7,14 kWh ngày 25/7 lên 175,11 kWh ngày 26/7/2026, theo dữ liệu hiển thị trên ứng dụng EVN CSKH

Tại một hộ khác ở Hà Tĩnh, điện lực xác định máy bơm nước hỏng cách điện, gây rò điện. Không phải cứ tiền điện tăng là có rò rỉ, nhưng sản lượng tăng đột ngột không rõ lý do cần phải được kiểm tra sớm.

5 nhóm thiết bị cần kiểm tra ngay

1. Điều hòa

Theo TS. Đồng Văn Ngọc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội, điều hòa có thể chiếm 40 đến 60% tổng tiền điện vào mùa hè. Việc hạ nhiệt độ cài đặt thêm 1°C có thể làm điện năng tiêu thụ tăng khoảng 7 đến 10%, tùy điều kiện sử dụng. Với chế độ làm mát, chuyên gia khuyến nghị mức 26 đến 27°C, kết hợp quạt và vệ sinh lưới lọc định kỳ.

2. Bình nóng lạnh

Một thiết bị công suất 2.000W nếu thực sự làm nóng trong 30 phút sẽ tiêu thụ khoảng 1 kWh. Trường hợp thời gian làm nóng tăng thêm 30 phút mỗi ngày, sau 30 ngày lượng điện phát sinh đạt khoảng 30 kWh. Gia đình nên sử dụng theo nhu cầu, tránh duy trì chế độ đun nóng không cần thiết và kiểm tra thiết bị bảo vệ chống rò điện.

3. Tủ lạnh

Khác với nhiều đồ gia dụng chỉ bật khi cần, tủ lạnh phải duy trì nhiệt độ liên tục. Theo chuyên gia được EVN dẫn lời, gioăng cửa hở, dàn trao đổi nhiệt bám bẩn hoặc máy nén xuống cấp đều ảnh hưởng đến hiệu suất. Gia đình nên kiểm tra độ kín cửa, tránh cho thức ăn còn nóng vào tủ và bảo đảm khoảng trống tản nhiệt theo hướng dẫn nhà sản xuất.

4. Máy bơm nước

Nếu máy chạy liên tục dù nhu cầu không đổi, cần kiểm tra bồn chứa, đường ống và bộ điều khiển. Sự cố ở Hà Tĩnh cho thấy rò điện còn có thể khiến sản lượng tăng vọt. Không tự chạm dây điện hay sửa máy bơm; nên gọi người có chuyên môn.

Máy có thể hoạt động nhiều lần trong ngày do hệ thống cấp nước tự động, trong khi người sử dụng ít để ý thời gian chạy. Nếu bồn chứa, đường ống hoặc bộ điều khiển gặp trục trặc, số lần vận hành có thể tăng. Đặc biệt, sự cố xảy ra tại hộ gia đình ở Hà Tĩnh cho thấy rò điện có thể khiến sản lượng tăng vọt. Gia đình cần nhờ thợ kiểm tra nếu máy chạy bất thường, thường xuyên ngắt điện hoặc xuất hiện dấu hiệu rò điện.

5. Thiết bị tạo nhiệt

Bếp từ, lò nướng, ấm siêu tốc và máy sấy quần áo thường có công suất khá lớn, dù thời gian sử dụng không dài. Đối với nồi cơm điện, việc duy trì chế độ giữ ấm trong nhiều giờ làm phát sinh điện năng không cần thiết. Riêng máy sấy cần vệ sinh bộ lọc xơ vải, không nhồi quá nhiều quần áo và tuân thủ hướng dẫn phòng cháy của nhà sản xuất.

Ngoài năm nhóm trên, tivi, máy tính và các thiết bị điện tử còn có thể tiêu thụ điện ở chế độ chờ. Tuy nhiên, mức tiêu thụ thực tế giữa các sản phẩm rất khác nhau. Gia đình nên ưu tiên kiểm tra những thiết bị hoạt động lâu, công suất lớn hoặc đã xuống cấp trước khi tìm cách tiết kiệm từ các bộ sạc, đồ điện nhỏ.

Cách phát hiện tiền điện tăng bất thường

Từ ngày 15/6/2026, EVN đã đưa ứng dụng chăm sóc khách hàng EVN CSKH dùng chung trên toàn quốc vào vận hành thử nghiệm. Người dùng có thể theo dõi lượng điện sử dụng theo ngày, tuần, tháng và thiết lập cảnh báo khi vượt mức tiêu thụ nhất định.

Chẳng hạn, một gia đình thường sử dụng khoảng 300 kWh mỗi tháng có thể đặt ngưỡng cảnh báo thấp hơn mức này để chủ động theo dõi. Khi nhận thông báo, cần đối chiếu lượng điện từng ngày với thời gian sử dụng điều hòa, bình nóng lạnh, bếp và các thiết bị khác. Nếu sản lượng tăng đột ngột mà sinh hoạt không thay đổi, gia đình nên liên hệ đơn vị điện lực để kiểm tra.

Trường hợp xuất hiện mùi khét, ổ cắm nóng bất thường, aptomat ngắt liên tục hoặc nghi ngờ rò điện, cần ngừng sử dụng tại khu vực hoặc thiết bị liên quan. Người dân không nên tự tháo sửa hệ thống điện để đảm bảo an toàn.