Việt Nam có duy nhất một bãi biển lọt top 100 đẹp nhất thế giới nằm trên hòn đảo rộng 8,7ha tên rất lạ, ít người biết: Sắp đón khách trở lại sau 6 năm đóng cửa

Sau 6 năm tạm dừng đón khách, bãi tắm Soi Sim nằm trong vùng lõi Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long đang hoàn tất các điều kiện để mở cửa trở lại, dự kiến trong tháng 11/2026.

Bãi biển mang tên một loài cây, lọt danh sách 100 bãi biển đẹp nhất thế giới

Theo thông tin từ Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử, các hạng mục hạ tầng và dịch vụ tại bãi tắm Soi Sim cơ bản đã được khôi phục, hoàn thiện để chuẩn bị đón khách trở lại.

Trong những tháng qua, đơn vị quản lý dự án đã đưa hàng nghìn m³ cát ra đảo để cải tạo, chỉnh trang bãi tắm. Khu đón tiếp, nhà dịch vụ, đường dạo ven biển và các hạng mục phụ trợ cũng được sửa chữa, nâng cấp.

Ông Vũ Kiên Cường, Phó Trưởng Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử chia sẻ với báo Tiền Phong, đơn vị đang phấn đấu đưa bãi tắm vào phục vụ du khách từ tháng 11/2026. Trước đó, địa điểm này từng được kỳ vọng mở cửa vào cuối tháng 6 nhưng chưa thực hiện được vì một số lý do khách quan.

Soi Sim là một đảo đất nằm trong vùng lõi Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, có diện tích khoảng 8,7ha. Đảo cách Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu khoảng 12km và cách đảo Ti Tốp khoảng 700m.

Tháng 6/2026, Soi Sim trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách 100 bãi biển đẹp và đáng trải nghiệm nhất thế giới do cẩm nang Corona Beach 100 công bố. Danh sách năm nay quy tụ 100 bãi biển thuộc 22 quốc gia, trong đó có 27 điểm đến mới được bổ sung.

Các bãi biển được lựa chọn dựa trên những tiêu chí như vẻ đẹp cảnh quan, văn hóa bản địa và mức độ gắn kết với thiên nhiên. Cẩm nang này không chỉ tôn vinh cảnh quan mà còn hướng đến việc nâng cao nhận thức về giá trị của các hệ sinh thái ven biển.

Tên gọi Soi Sim bắt nguồn từ cây sim, loài cây mọc nhiều trên các triền đồi của đảo. Từ tháng 5 đến tháng 8 hằng năm, hoa sim tím nở dọc sườn đồi và các lối đi, tạo nên cảnh quan đặc trưng giữa hàng nghìn đảo đá vôi trên vịnh Hạ Long.

Bãi tắm tự nhiên tại đây có bờ cát trắng mịn, làn nước xanh trong và vùng biển kín gió. Nhờ vị trí tương đối xa, khó tiếp cận hơn so với các điểm du lịch phổ biến, Soi Sim vẫn giữ được nét hoang sơ.

Hòn đảo có hơn 78 loài thực vật, 32 loài động vật

Không chỉ có giá trị về cảnh quan, Soi Sim còn là khu vực có hệ sinh thái rừng tự nhiên phong phú. Theo thông tin được Báo Quảng Ninh công bố, hòn đảo có hơn 78 loài thực vật và 32 loài động vật, trong đó có một số loài thực vật đặc hữu của vịnh Hạ Long như phất dụ núi, bông mộc và hài vệ nữ hoa vàng.

Từ năm 2011, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai xây dựng Khu bảo tồn tài nguyên động, thực vật vịnh Hạ Long trên đảo Soi Sim. Các khu vực rừng cùng những quần thể động, thực vật hoang dã trên cạn và dưới nước được bảo vệ nghiêm ngặt nhằm gìn giữ giá trị sinh thái của Di sản thiên nhiên thế giới.

Đây cũng là điểm khác biệt của Soi Sim so với nhiều bãi tắm chỉ tập trung khai thác hoạt động nghỉ dưỡng và tắm biển. Cảnh quan trên đảo hình thành từ sự kết hợp giữa bờ cát, vùng nước ven bờ, những triền đồi phủ cây sim và khu rừng tự nhiên.

Để đến Soi Sim, du khách có thể đi tàu theo tuyến tham quan số 2 của vịnh Hạ Long, với thời gian di chuyển khoảng 90 phút theo thông tin được Báo Quảng Ninh đăng tải. Tuyến tham quan này cũng kết nối với đảo Ti Tốp, một điểm đến thường thu hút đông khách du lịch.

Vì sao bãi tắm phải đóng cửa suốt 6 năm?

Dù nằm trên tuyến tham quan vịnh Hạ Long và sở hữu cảnh quan tự nhiên đặc trưng, bãi tắm Soi Sim đã tạm dừng đón khách từ năm 2020.

Theo thông tin từ các cơ quan quản lý, việc đóng cửa liên quan đến những vướng mắc pháp lý của Dự án Khu bảo tồn tài nguyên động, thực vật trên đảo Soi Sim, trong đó có các thủ tục về đất đai, rừng và vùng biển.

Sau nhiều năm gián đoạn, việc khôi phục hạ tầng và chuẩn bị mở cửa Soi Sim được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm một điểm tắm biển trên tuyến tham quan số 2, góp phần giảm áp lực cho bãi tắm Ti Tốp và đa dạng hóa sản phẩm du lịch của vịnh Hạ Long.