Bảo bối nào của Doraemon là bất khả thi nhất theo khoa học?

Trong thế giới của Doraemon, những bảo bối kỳ diệu luôn khiến người xem tò mò rằng liệu có ngày nào đó con người có thể tạo ra những phát minh tương tự ngoài đời thực? Thực tế, một số ý tưởng trong truyện đã phần nào được hiện thực hóa nhờ công nghệ hiện đại.

Tuy nhiên, cũng có những bảo bối mà nếu xét dưới góc độ khoa học, gần như bất khả thi tuyệt đối, ít nhất là với hiểu biết hiện tại của con người. Vậy đâu là những bảo bối "vượt xa trí tưởng tượng" đến mức khoa học cũng phải "bó tay"?

Cỗ máy thời gian - thách thức lớn nhất của vật lý

Chiếc cỗ máy thời gian có lẽ là bảo bối nổi tiếng nhất, cho phép Doraemon và Nobita quay về quá khứ hoặc đi tới tương lai một cách dễ dàng.

Tuy nhiên, theo vật lý hiện đại, việc du hành thời gian, đặc biệt là quay về quá khứ vấp phải hàng loạt nghịch lý, nổi bật là "nghịch lý ông nội" - Grandfather Paradox (thay đổi quá khứ sẽ làm thay đổi chính sự tồn tại của mình).

Dù một số lý thuyết như thuyết tương đối của Einstein cho phép hình dung về việc "đi nhanh hơn thời gian", nhưng chưa có bất kỳ bằng chứng thực nghiệm nào cho thấy con người có thể chế tạo cỗ máy như vậy. Nói cách khác, đây là một trong những ý tưởng gần như xa rời hoàn toàn khả năng công nghệ hiện nay.

Đèn pin thu nhỏ/phóng to - đi ngược lại cấu trúc vật chất

Chiếc đèn pin có thể thu nhỏ hoặc phóng to vật thể theo ý muốn là bảo bối xuất hiện rất nhiều trong Doraemon.

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng trên thực tế, kích thước của một vật thể được quyết định bởi cấu trúc nguyên tử và khoảng cách giữa các hạt. Việc "thu nhỏ" một con người đồng nghĩa với việc phải nén toàn bộ nguyên tử lại mà vẫn giữ nguyên chức năng sinh học, điều gần như không thể xảy ra theo các định luật vật lý và sinh học hiện tại.

Tương tự, việc "phóng to" cũng đặt ra câu hỏi về khối lượng, mật độ và năng lượng, những yếu tố không thể thay đổi tùy tiện chỉ bằng một thiết bị cầm tay.

Bánh mì chuyển ngữ - vượt giới hạn của não bộ

"Bánh mì chuyển ngữ" cho phép người ăn hiểu và nói được mọi ngôn ngữ ngay lập tức. Đây là một trong những bảo bối được yêu thích nhất.

Ngày nay, công nghệ dịch thuật bằng AI đã phát triển rất mạnh, nhưng việc truyền tải trực tiếp ngôn ngữ vào não bộ chỉ bằng việc ăn một chiếc bánh lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Ngôn ngữ không chỉ là từ vựng, mà còn liên quan đến ngữ pháp, văn hóa, ngữ cảnh và khả năng phản xạ. Việc "cài đặt" toàn bộ hệ thống này vào não trong tích tắc là điều mà khoa học thần kinh hiện tại chưa thể làm được.

Túi thần kỳ - vi phạm quy luật không gian

Chiếc túi trước bụng Doraemon có thể chứa vô số bảo bối, bất kể kích thước lớn nhỏ. Về bản chất, đây là một dạng "không gian vô hạn trong không gian hữu hạn".

Theo hiểu biết hiện nay, điều này đi ngược lại các quy luật cơ bản về không gian và vật chất. Dù vật lý lý thuyết có đề cập đến các khái niệm như "không gian nhiều chiều", nhưng việc ứng dụng để tạo ra một chiếc túi như vậy vẫn nằm ngoài khả năng của công nghệ.

Có thể thấy nhiều bảo bối của Doraemon không chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng mà còn phản ánh khát vọng phá vỡ giới hạn của con người. Một số ý tưởng đã dần trở thành hiện thực dưới dạng công nghệ hiện đại, nhưng cũng có những bảo bối vẫn nằm ngoài tầm với của khoa học.

Điều thú vị là chính những ý tưởng "bất khả thi" này lại góp phần nuôi dưỡng trí tưởng tượng và thúc đẩy con người khám phá những giới hạn mới. Biết đâu trong tương lai, một số điều từng được cho là không thể lại trở thành có thể, dù theo cách rất khác so với những gì Doraemon từng mang đến.