Đi họp lớp, các bạn khoe giàu còn tôi nói vẫn nợ 2 tỷ đồng: Về đến nhà, nhận được tin nhắn cả đời không thể quên

Những buổi họp lớp, vốn được kỳ vọng là dịp để gặp lại bạn cũ và ôn lại ký ức, ngày càng trở thành “bài kiểm tra ngầm” về vị thế và thành công của mỗi người sau nhiều năm rời ghế nhà trường. Không ít người bước vào cuộc gặp với tâm thế dè dặt, thậm chí áp lực, khi khoảng cách về tài chính, sự nghiệp giữa các thành viên trong lớp đã trở nên rõ rệt. Câu chuyện của Trần Vỹ (Trung Quốc) dưới đây là một ví dụ điển hình.

Sau hơn 10 năm tốt nghiệp, Trần Vỹ nhận được lời mời tham dự buổi họp lớp đại học. Anh hiện làm chủ một xưởng sản xuất nhỏ tại địa phương, công việc ổn định nhưng chưa thể gọi là dư dả. Để duy trì hoạt động kinh doanh, anh vẫn đang gánh khoản vay gần 550.000 NDT (khoảng 2 tỷ đồng).

Ngay từ khi bước vào buổi gặp, Trần Vỹ đã cảm nhận rõ sự thay đổi. Những câu chuyện xoay quanh công việc, thu nhập nhanh chóng chuyển sang chủ đề nhà cửa, xe cộ, đầu tư. Một số bạn khoe đã sở hữu nhiều bất động sản tại các thành phố lớn. Người khác nói về việc vừa đổi xe mới hay đầu tư chứng khoán sinh lời.

Không khí tưởng chừng thân mật dần mang màu sắc so sánh. Khi câu hỏi “hiện giờ cậu thế nào rồi?” được đặt ra, Trần Vỹ không né tránh. Anh thẳng thắn chia sẻ rằng mình vẫn đang nợ gần 550.000 NDT đầu tư sản xuất, và mọi thứ vẫn trong giai đoạn xoay vòng vốn.

Câu trả lời khiến bàn tiệc có chút chững lại. Một vài người tỏ ra bất ngờ, số khác im lặng. Chủ đề nhanh chóng chuyển hướng. Còn Trần Vỹ hiểu rằng mình vừa trở thành “ngoại lệ” trong cuộc trò chuyện về thành công.

Buổi họp lớp kết thúc, anh trở về nhà với cảm giác nặng nề. Không phải vì những gì người khác nói, mà bởi sự so sánh vô hình khiến anh tự đặt câu hỏi về con đường mình đang đi. Trong một khoảnh khắc, Trần Vỹ thừa nhận anh đã cảm thấy mình tụt lại phía sau.

Tuy nhiên, điều bất ngờ xảy ra vào tối hôm đó. Anh nhận được một tin nhắn từ một người bạn cũ trong lớp - người đã không nói nhiều trong suốt buổi gặp. Nội dung ngắn gọn nhưng khiến Trần Vỹ không thể quên: “Tôi thực sự ngưỡng mộ cậu. Ít nhất cậu đang làm việc mình muốn và dám chịu trách nhiệm với lựa chọn đó. Không phải ai ‘có vẻ thành công’ hôm nay cũng cảm thấy thoải mái như cậu nghĩ”.

Cuộc trò chuyện sau đó hé lộ một góc nhìn khác. Người bạn này chia sẻ rằng dù có thu nhập cao và tài sản đáng kể, anh lại thường xuyên cảm thấy áp lực trong công việc, thiếu thời gian cho gia đình và không còn nhiều hứng thú với những gì mình đang làm. “Nhiều khi tôi cũng muốn bắt đầu lại như cậu, nhưng không đủ can đảm”, người bạn này viết.

Tin nhắn ấy khiến Trần Vỹ nhìn lại mọi thứ theo cách khác. Anh nhận ra rằng những gì diễn ra trong buổi họp lớp chỉ là một lát cắt rất nhỏ. Nếu thành công chỉ đo bằng tài sản hay thu nhập, nó có thể tạo ra thước đo rõ ràng. Nhưng việc này không phản ánh đầy đủ cảm nhận bên trong mỗi cá nhân.

Sau buổi họp lớp, Trần Vỹ không còn cảm thấy nặng nề như trước. Anh quay lại công việc với tâm thế rõ ràng hơn: tiếp tục phát triển xưởng sản xuất, từng bước xử lý khoản nợ và giữ vững lựa chọn của mình. Quan trọng hơn, anh không còn đặt bản thân vào những phép so sánh ngắn hạn.

Với anh, tin nhắn của người bạn là điều giá trị nhất nhận được sau buổi gặp bạn cũ. Bởi nó nhắc anh nhớ rằng mỗi người đang đi trên một con đường khác nhau, với những tiêu chí thành công khác nhau.

Theo Toutiao