Băng qua đường sắt, 2 cô gái đi xe máy bị tàu hoả tông thương vong

Khoảng 9h ngày 12/2 (mùng 3 Tết), tàu SE5 do lái tàu Viên Đình Tuấn cầm lái, chạy hướng Bắc – Nam. Khi đến đoạn km 1184+200 thuộc đường ray có gác chắn tự động tại ga Hòa Đa, xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, tàu hoả va chạm với 2 thiếu nữ đi xe máy BKS 78AH - 034.38.

Vụ tai nạn làm một người chết tại chỗ, một người bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt, sáng mùng 3 Tết.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, tàu SE5 phải dừng lại khoảng 25 phút để phối hợp giải quyết vụ việc.

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, hai nạn nhân đang trên đường đi du xuân, còn trẻ tuổi. Chiếc xe máy bị cuốn vào đầu tàu hỏa, biến dạng hoàn toàn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do hai người trên xe máy không chú ý quan sát, cố tình băng qua đường sắt khiến tàu hỏa tông trúng.

Đến 9h18 cùng ngày, tàu SE5 đã tiếp tục hành trình.

Chiếc xe máy bị cuốn vào đầu tàu.

Đại diện bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên cho biết, khoảng 9h30, bệnh viện tiếp nhận một nạn nhân bị tàu hỏa tông với tiêm lượng rất nặng.

“Hiện chúng tôi đã chuyển lên phòng hồi sức ngoại để điều trị, bệnh nhân bị thương với tiên lượng rất nặng”, đại diện Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên nói.

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 Tết, toàn quốc xảy ra 159 vụ tai nạn giao thông, làm chết 48 người người, bị thương 196 người.