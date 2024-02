Bắt 2 đối tượng buôn lậu hàng trăm kg pháo nổ

Ngày 12-2, Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng Trần Tuấn Kiệt (46 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) và Bùi Thành Bạo (25 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) về hành vi buôn bán hàng cấm.

Số hàng pháo nổ trái phép được các đối tượng vận chuyển

Trước đó, ngày 5-2, Kiệt điều khiển ô tô chở pháo nổ trái phép trên đường N3 thuộc ấp Cây Xoài, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu. Phát hiện nghi vấn, lực lượng Công an huyện Vĩnh Cửu tiến hành dừng phương tiện kiểm tra hành chính.

Kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe Kiệt đang vận chuyển 81 khối hình hộp chữ nhật với tổng trọng lượng khoảng 130kg.

Theo lời khai của Kiệt, các khối hình hộp trên là pháo nổ được mua từ một người đàn ông không quen biết tại Campuchia với giá 500 ngàn đồng/hộp và đang trên đường vận chuyển về Đồng Nai để bán kiếm lời.

Mở rộng điều tra, tổ công tác đã tạm giữ Bạo là đồng phạm với Kiệt. Bạo khai bản thân làm nhiệm vụ đi trước dẫn đường cho Kiệt vận chuyển số hàng cấm trên nhằm tránh lực lượng chức năng phát hiện.