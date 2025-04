Tháng 4/2025, Honda tiếp tục đưa ra thị trường Việt Nam 4 mẫu xe ga gồm: Thể thao, tiêu chuẩn, cao cấp, cổ điển và đặc biệt, với nhiều tùy chọn màu sắc khác nhau. Về giá bán đề xuất của xe Honda Vision trong tháng 4/2025 không có sự điều chính nào mới với tháng 3/2025.

Cụ thể: Phiên bản tiêu chuẩn đang được hãng bán với mức giá 31.310.182 đồng, phiên bản cao cấp được bán với giá 32.979.273 đồng, phiên bản đặc biệt được bán với giá 34.353.818 đồng, riêng phiên bản thể thao và phiên bản cổ điển đều đang được bán với mức giá 36.612.000 đồng.

Tuy nhiên, theo khảo sát tại các đại lý thì giá Honda Vision đang có mức giảm nhẹ tại đại lý so với nhiều mẫu xe khác. Theo đó, Honda Vision 2025 bản Tiêu chuẩn hiện tại đang có giá đại lý là 34,5 triệu đồng. Mức giá này cao hơn giá đề xuất từ hãng hơn 3 triệu đồng. Tương tự, các phiên bản Honda Vision khác cũng có giá chênh lệch trong khoảng từ 3 - 4,4 triệu đồng so với giá đề xuất từ Honda. Mức giá cao nhất thuộc về mẫu Honda Vision phiên bản cổ điển với giá đại lý là 41 triệu đồng, chênh 4,38 triệu đồng so với giá đề xuất.

Bảng giá xe máy Honda Vision mới nhất tháng 4/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Phiên bản tiêu chuẩn Trắng đen 31.310.182 34.500.000 3.189.818 Phiên bản cao cấp Xanh đen 32.979.273 36.000.000 3.020.727 Đỏ đen 32.979.273 36.000.000 3.020.727 Phiên bản đặc biệt Nâu đen 34.353.818 38.000.000 3.646.182 Phiên bản thể thao Đen 36.612.000 40.500.000 3.888.000 Xám đen 36.612.000 40.500.000 3.888.000 Phiên bản cổ điển Vàng đen bạc 36.612.000 41.000.000 4.388.000 Xanh đen bạc 36.612.000 41.000.000 4.388.000

Lưu ý: Bảng giá xe mang tính tham khảo, đã bao gồm các loại thuế phí. Giá xe có thể được thay đổi tùy thuộc vào thời điểm của mỗi đại lý Honda và khu vực bán xe.

Vision là một trong những mẫu xe tay ga phổ thông được hãng Honda sản xuất dành riêng cho nữ giới. Xe không chỉ ghi điểm người dùng bởi kiểu dáng thon gọn, trẻ trung với đa dạng màu sắc mà còn nổi bật với khối động cơ esP+ mạnh mẽ và có khả năng tiết kiệm xăng tối ưu, mang đến những hành trình lái xe thoải mái và an toàn nhất cho người lái.