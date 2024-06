Bạn trai Suri Cruise: Nhạc sĩ trẻ, sở hữu "visual" ấn tượng được ví như bản sao của Timothée Chalamet

Vừa qua, Suri Cruise gây bão mạng xã hội khi xuất hiện tại vũ hội cuối cấp bên một chàng trai sở hữu vẻ ngoài đẹp không kém tài tử.

Tiếp đó, con gái Tom Cruise lại tiếp tục bị cánh săn ảnh ghi lại khoảnh khắc khóa môi cực ngọt ngào cùng chàng trai này trên phố. Ngay sau đó, danh tính của chàng trai này cũng được công chúng tìm ra.

Suri Cruise công khai khóa môi bạn trai

Được biết, chàng trai này tên Toby Cohen - bạn trai của Suri Cruise. Toby Cohen bằng tuổi và học cùng trường cấp 3 LaGuardia với Suri Cruise. Mùa thu tới đây, anh chàng sẽ nhập học trường Cao đẳng Âm nhạc Berklee danh tiếng ở Boston.

Với đam mê về âm nhạc, Toby Cohen có mở kênh Instagram, Youtube và TikTok với gần 6.000 lượt follow để đăng tải những video cover các ca khúc nổi tiếng. Tuy nhiên, sau khi chuyện hẹn hò với con gái Tom Cruise được công khai, Toby Cohen đã chuyển hết các kênh mạng xã hội của mình sang chế độ riêng tư, do không muốn cuộc sống của bản thân bị soi mói.

Không chỉ sở hữu giọng hát hay, bạn trai Suri Cruise còn chơi thuần thục các nhạc cụ như: Piano, guitar. Ngoài việc cover các ca khúc nổi tiếng, Toby Cohen còn tự sáng tác một số ca khúc như: Blindly, I Know Who You Know. Một trong số đó từng được Toby Cohen biểu diễn tại trường học.

Ngoại hình của bạn trai Suri Cruise gây chú ý vì quá đẹp

Suri Cruise và bạn trai khóa môi ngọt ngào trên phố

Bạn trai Suri Cruise được nhận xét sở hữu ngoại hình nổi bật, điển trai không kém các tài tử Hollywood. Trong đó, không ít ý kiến còn cho rằng, Toby Cohen có gương mặt hao hao "mỹ nam đẹp nhất thế giới" Timothée Chalamet. Ngay từ năm 13 tuổi, Toby Cohen đã biểu diễn bài Thunder Road của Bruce Springsteen tại một buổi hòa nhạc từ thiện.

Khoảnh khắc bạn trai Suri Cruise ngồi đánh đàn khoe góc mặt 3 phần tư "đốn tim" công chúng vì "visual" đẹp không kém tài tử

Bạn trai Suri Cruise đánh đàn khiến người hâm mộ phát sốt

Toby Cohen (trái) được nhận xét trông hao hao "chàng thơ Hollywood" Timothée Chalamet