Suri Cruise khoe đại học

Page Six đưa tin vào mùa thu tới, Suri Cruise sẽ rời xa vòng tay mẹ và cuộc sống ở New York để đến thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania, Mỹ, học đại học. Ngôi trường mà cô chọn là Đại học Carnegie Mellon - trường tư thục lâu đời, thành lập vào năm 1900. Theo US News & World Reports , đây là đại học tốt thứ 22 ở Mỹ.

Đáng nói, chính Suri là người tiết lộ tin tức này với thế giới thông qua video TikTok do bạn học tại Trường trung học LaGuardia (New York) đăng tải.

Suri Cruise mặc áo in tên Đại học Carnegie Mellon trước ngực. Ảnh: TikTok.

Đoạn video, phát kèm giai điệu bài hát Always Remember You của Abbi Sutphen, có sự xuất hiện của khoảng hơn chục sinh viên mặc áo nỉ thể thao in tên đại học mà họ sắp gia nhập. Khi máy quay lia đến Suri, trên người cô là chiếc áo hoodie đỏ có dòng chữ “Carnegie Mellon” màu trắng trước ngực. Con gái Katie Holmes và Tom Cruise dùng tay làm nổi bật tên trường trong lúc mỉm cười và làm những biểu cảm nhí nhố trước ống kính. Cô còn nhảy một điệu nhảy dễ thương cùng bạn mình.



Có thể vì thu hút quá nhiều sự chú ý, hiện đoạn video đã bị gỡ khỏi TikTok.

Theo Daily Mail, Suri đã nộp đơn vào một loạt đại học với nguyện vọng nghiêng về thời trang. Trường thiết kế của Đại học Carnegie Mellon không chỉ lâu đời nhất mà còn được xếp hạng cao nhất trong cả nước Mỹ về thời trang.

Theo các nguồn tin, không có đặc quyền nào được áp dụng đối với Suri với tư cách là nepo baby (con của người nổi tiếng). Katie Holmes có giúp đỡ trong quá trình làm đơn đăng ký, nhưng Suri mới là người đưa ra quyết định.

“Cô ấy thông minh và đang dần trở thành phụ nữ trẻ trưởng thành tài giỏi. Cô ấy có nhóm bạn trung thành rất thân thiết và cô ấy biết chính xác mình đến từ đâu”, nguồn tin nói.

Trong khi đó, Katie Holmes tự hào về thành tích xuất sắc của con gái, đồng thời cũng thấy sốc khi nghĩ đến việc con gái nhỏ sắp rời xa mình.

“Katie tự hào về con gái nhưng cũng bảo vệ quá mức”, người trong cuộc nhấn mạnh.

Về phía Tom Cruise, anh không có tác động nào vào cuộc đời con gái ruột duy nhất trong 12 năm qua ngoài cung cấp tài chính. Khi Suri tròn 18 tuổi, khoản chu cấp 400.000 USD/năm mà nam diễn viên sinh năm 1962 thỏa thuận với vợ cũ trước đó chính thức hết hiệu lực. Tuy vậy, anh vẫn còn nghĩa vụ trả học phí đại học cũng như chi phí ngoại khóa khác cùng với bảo hiểm, y tế... cho con gái.

Lúc cha con còn gắn bó, Tom Cruise được cho là đầu tư cho con gái tủ đồ trị giá 5 triệu USD. Đây có thể là một trong những nền móng đầu tiên thúc đẩy tình yêu thời trang của Suri, mặc dù khi lớn lên, phong cách ăn mặc của Suri dường như lấy cảm hứng từ mẹ ruột.

Suri yêu thích thời trang và chọn trường hàng đầu về chuyên ngành này. Ảnh: SplashNews.com/TheImageDirect.com.