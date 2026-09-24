Bạn trai cũ mua xe 600 USD, đăng ký tên cô rồi bỏ ở sân bay: Người phụ nữ nhận 678 vé phạt, tổng cộng hơn 100.000 USD

Chiếc xe cũ nằm tại bãi đỗ sân bay O’Hare suốt khoảng 2 năm rưỡi, trong khi các thông báo phạt liên tục gửi đến Jennifer Fitzgerald. Vụ việc xảy ra tại Chicago (Mỹ) từ năm 2009 và kết thúc bằng một thỏa thuận dàn xếp vào năm 2013.

Chiếc Chevrolet Monte Carlo đời 1999 được mua với giá 600 USD. Đến khi được kéo khỏi bãi đỗ sân bay O’Hare vào tháng 4/2012, nó đã nhận 678 vé phạt, với tổng số tiền thành phố Chicago yêu cầu vượt 100.000 USD. Người nhận các thông báo là Jennifer Fitzgerald, dù theo đơn kiện của cô, người mua và sử dụng chiếc xe là bạn trai cũ Brandon Preveau.

Theo hồ sơ vụ kiện được ABC News và Courthouse News Service thuật lại, Preveau mua xe từ chú của Jennifer vào đầu năm 2008, khi hai người còn hẹn hò. Anh trả 600 USD bằng tiền hoàn thuế, thường xuyên lái xe đi làm tại sân bay O’Hare và chi trả các khoản liên quan đến việc sử dụng xe. Tuy nhiên, giấy tờ xe lại mang tên Jennifer. Trong đơn kiện, cô cho rằng việc đăng ký này được thực hiện mà cô không hay biết và Preveau mới là người phải chịu trách nhiệm về các vé phạt. Đây là lập luận từ phía Jennifer, không phải kết luận của tòa án.

Chiếc xe nhận số vé phạt đỗ xe tổng cộng 106.000 USD tại Chicago, được đưa về bãi tạm giữ ở sân bay O’Hare.Ảnh: DNAinfo ChicagoChiếc xe nhận số vé phạt đỗ xe tổng cộng 106.000 USD tại Chicago, được đưa về bãi tạm giữ ở sân bay O’Hare.Ảnh: DNAinfo Chicago

Đến tháng 11/2009, khi hai người đã chia tay, Preveau đưa xe vào khu đỗ dành cho nhân viên tại O’Hare. Theo đơn kiện, chiếc xe không được đưa ra khỏi khu vực này và bắt đầu nhận vé phạt. Từ tháng 12 cùng năm, Jennifer nói cô đã nhận được thông báo của thành phố. Cô và người thân nhiều lần đề nghị Preveau chuyển xe đi, nhưng không được giải quyết. Jennifer trình bày rằng mình không có chìa khóa, cũng không được vào khu đỗ an ninh để tự đưa xe ra.

Các vé phạt tiếp tục tăng theo thời gian. Ngoài việc bị ghi nhận là xe bỏ lại trong bãi, chiếc Monte Carlo còn bị lập biên bản vì tình trạng xuống cấp và những lỗi như biển số hết hạn, kính nứt hoặc đèn hỏng. Phía Jennifer đặt câu hỏi vì sao chiếc xe bị phạt nhiều lần mà không được kéo đi sớm hơn. Luật sư của cô cho rằng, theo quy định áp dụng tại địa phương, thành phố đáng lẽ phải xử lý chiếc xe từ trước và không phải tất cả các vé phạt đều hợp lệ.

Jennifer Fitzgerald (trái) và luật sư Robin Omahana bên ngoài Trung tâm Richard J. Daley, sau khi đơn kiện ban đầu của cô bị tòa bác vào tháng 4/2013. Ảnh: DNAinfo Chicago

Thành phố Chicago đưa ra một cách nhìn khác về diễn biến tại bãi đỗ. Trao đổi với ABC News, người phát ngôn thành phố nói người sử dụng xe có thẻ nhân viên United Airlines, được phép đỗ tại khu vực này trong lúc làm việc. Theo thông tin thành phố nắm được, xe từng được di chuyển một số lần trong bãi và các vé phạt gắn trên xe cũng được lấy đi định kỳ. Chi tiết này khác với mô tả rằng chiếc xe nằm bất động tại một vị trí trong suốt thời gian nhận phạt.

Dù vậy, đến tháng 4/2012, chiếc xe mới được thành phố kéo đi. DNAinfo cho biết trong khoảng 2 năm rưỡi ở bãi đỗ, xe đã tích lũy 678 vé phạt, tổng cộng hơn 106.000 USD. Jennifer, khi đó là một người mẹ đơn thân thất nghiệp, bị đưa vào danh sách những người nợ phạt giao thông nhiều nhất Chicago. Bằng lái của cô cũng bị đình chỉ vì các khoản chưa thanh toán.

Jennifer sau đó khởi kiện Preveau, thành phố Chicago và United Airlines, yêu cầu xác định cô không phải người chịu trách nhiệm cho toàn bộ số vé phạt. Vụ kiện ban đầu bị thẩm phán bác vào tháng 4/2013, nhưng luật sư của cô được phép nộp đơn sửa đổi. Các bên tiếp tục thương lượng trong mùa hè năm đó.

Tháng 8/2013, thành phố đồng ý giảm khoản phải trả xuống còn 4.470 USD. Theo thỏa thuận được DNAinfo công bố, Preveau trả trước 1.600 USD để Jennifer có thể bắt đầu kế hoạch thanh toán; cô sẽ trả 78 USD mỗi tháng trong ba năm. Đại diện thành phố nói Jennifer có thể lấy lại bằng lái khi hoàn tất khoản thanh toán. Không có thông tin xác nhận sau đó về việc cô đã trả hết tiền hoặc ngày được cấp lại bằng lái.

Vụ việc vì thế kết thúc bằng thỏa thuận dàn xếp, chứ không có phán quyết xác định Jennifer hay Preveau phải chịu toàn bộ 678 vé phạt. Con số hơn 100.000 USD là khoản thành phố từng yêu cầu đối với chiếc xe đứng tên cô; số tiền các bên cuối cùng thống nhất thanh toán là 4.470 USD.

Nguồn: DNAinfo Chicago, ABC News, Courthouse News Service