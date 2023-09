Bạn trai Baifern Pimchanok xây biệt thự siêu hoành tráng, đang trong quá trình hoàn thiện để rước "nàng" về rinh?

Baifern - Nine là một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất showbiz Thái. Cả 2 diễn viên đình đám này được rất nhiều người hâm mộ trầm trồ vì không chỉ tài năng, xinh đẹp mà còn sở hữu trong tay nhiều tài sản ''khủng''. Sau khi công khai hẹn hò, cặp đôi liên tục chia sẻ về kế hoạch xây nhà của bản thân khiến dân tình không khỏi tò mò về kế hoạch kết hôn.

Baifern và Nine là cặp đôi được yêu thích nhất nhì Thái Lan

Đầu năm 2023, Baifern đã chính thức khoe căn biệt thự trị giá 55 tỷ do chính cô chi tiền xây dựng. Cùng với đó, Nine Naphat cũng đang trong quá trình xây căn nhà có diện tích siêu rộng rãi, được khởi công vào giữa năm 2022. Đến thời điểm hiện tại, ngôi nhà do Nine tự lên ý tưởng thiết kế đã dần hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để có thể đón chủ nhân đến ở vào cuối năm nay. Trước động thái này của nam diễn viên nổi tiếng, cư dân mạng không khỏi đồn đoán về dự định kết hôn và đón ''ngọc nữ Thái'' về rinh của Nine Naphat.

Căn biệt thự của bạn trai Baifern sắp sửa hoàn thiện

Ngôi nhà được lấy cảm hứng theo phong cách thiết kế hiện đại của Anh

Không gian bên trong được phủ tông màu trắng tinh khiết kết hợp với các chi tiết màu đen và xám sang trọng

Căn nhà của bạn trai Baifern được xây dựng trên mảnh đất có diện tích siêu rộng, được bao quanh bởi hàng rào kiên cố. Trong vlog khoe nhà mới nhất, nam diễn viên sinh năm 1996 tiết lộ ngôi nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại lấy cảm hứng từ nét kiến trúc sang trọng của nước Anh. Căn nhà có 3 gian được sơn gam màu trung tính gồm đen - trắng - xám để mang lại cảm giác tinh tế và hiện đại. Ngoài 2 gian để ở, Nine Naphat còn cho xây thêm một khu vực gara rộng rãi dành riêng cho việc đỗ loạt siêu xe mà anh sở hữu.

Khu vược gara ô tô siêu rộng

Anh chàng cho lắp đặt một hệ thống pin năng lượng mặt trời trên tầng thượng để tích trữ điện cho cả gia đình

Phía trước nhà có một khoảng sân cực kỳ rộng và thoáng

Cơ ngơi mới của Nine Naphat do chính anh chàng tự lên ý tưởng thiết kế cùng với sự hỗ trợ của các KTS và chuyên gia nội thất. Tất cả vật liệu được sử dụng để xây nhà đều được bạn trai Baifern lựa chọn tỉ mỷ để đảm bảo độ bền và thẩm mỹ cho căn nhà. Đặc biệt, anh cũng dành rất nhiều thời gian để thiết kế quang cảnh bên ngoài nhà. Với khoảng sân rộng lớn phía trước, Nine chọn mua nhiều loại cây cảnh để không gian thêm sinh động và thư thái.



Quá trình xây nhà của Nine có sự giúp sức của các KTS và chuyên gia nội thất

Căn nhà đang trong quá trình hoàn thiện