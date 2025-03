"Bạn thân Dior" - Chiếc áo quá rộng với Thùy Tiên?

Những ngày qua, Thùy Tiên là cái tên được bàn tán nhiều hơn cả, đặc biệt là sau khi cô trở thành sao Việt đầu tiên được nhà mốt Dior tuyên danh phận Friend Of The House - Bạn thân thương hiệu. Với cương vị mới, sự xuất hiện của Thùy Tiên tại Paris Fashion Week cũng vì thế mà gây chú ý hơn, nhưng theo một cách... không mấy êm đềm.

Thùy Tiên có hợp với Dior?

Những dấu hỏi đi kèm nhiều sự hoài nghi đã được đặt ra ngay từ khi có thông báo Thùy Tiên chính thức trở thành Friend Of The House của nhà mốt đình đám nước Pháp. Người thì đồng tình khi thấy một Hoa hậu như Thùy Tiên sẽ hợp với DNA của Dior, nhưng cũng có không ít quan điểm ngược chiều, cho rằngThùy Tiên chưa đủ khí chất để đồng hành với thương hiệu.

Ngay từ lúc danh hiệu Friend Of The House đến với Thùy Tiên, những làn sóng tranh cãi đã nổi lên.

Kể từ khi Dior ra mắt bộ sưu tập đầu tiên vào năm 1947 với phong cách "New Look", thương hiệu này đã trở thành biểu tượng của vẻ đẹp sang trọng và quý phái. Tinh thần của nhà mốt Pháp từ đó tới nay vẫn luôn hướng tới sự thanh lịch, nữ tính và tinh tế vượt thời gian. Có lẽ đó cũng là lý do khiến nhiều người thấy Thùy Tiên không thật sự hợp với Dior, khi hình ảnh của nàng hậu khá mạnh mẽ và... đơn giản.

Tranh cãi đầu tiên nổ ra xoay quanh bộ hình khoe outfit lên đường tham dự Paris Fashion Week của Thùy Tiên. Nó không những trái ngược hoàn toàn với tinh thần của nhà mốt mà xét trên tổng thể, look này quá bình thường, không ấn tượng. Nếu đây là set đồ casual của Tiên, có lẽ người ta đã không soi xét nhiều đến thế. Có điều, đây lại là set đồ Tiên chọn để bắt đầu lịch trình tham dự Fashion Week, với cương vị "Bạn thân của Dior", vậy nên nó gây thất vọng cũng dễ hiểu.

Outfit ra sân bay theo style năng động, cá tính của Thùy Tiên gồm blazer trắng, quần thể thao và sneaker. Tổng thể bộ hình này không được lòng fan nhà Dior cho lắm. Nhưng đúng, nếu chỉ xét riêng outfit thì khó có thể thấy sự hòa hợp của nàng hậu với nhà mốt nước Pháp.

Một số outfit casual khác của Dior mà nàng hậu diện cũng chưa thực sự chinh phục được công chúng.

Nhiều ý kiến cho rằng vẻ đẹp của Thùy Tiên quá mạnh mẽ để match với nhà mốt nước Pháp. Cô cũng chưa đủ khí chất sang chảnh mà dân tình muốn thấy ở một Friend Of The House.

Việc trở thành "bạn thân" của nhà mốt lớn như Dior rõ ràng đã tạo nên nhiều áp lực cho Thùy Tiên, khi khiến cô đối mặt với nhiều phán xét. Sự phán xét đó ngày càng gia tăng khi đại diện Việt Nam tham dự những sự kiện tầm cỡ quốc tế của thương hiệu, nơi hội tụ rất nhiều ngôi sao nổi tiếng để đặt lên bàn cân so sánh. Và show diễn tại Paris Fashion Week vừa qua chính là điển hình.

Công bằng mà nói, tạo hình của mỹ nhân sinh năm 1998 tại đây không có gì đột phá, nhưng vẫn có thể coi là ổn và đủ cho màn chào sân đầu tiên ở cương vị mới. Thùy Tiên khoác trên người outfit đen đơn giản, với chi tiết lạ mắt duy nhất là phần cổ áo trễ lệch vai, và không thể thiếu một chiếc túi Lady Dior ton sur ton với trang phục, tạo nên tổng thể không quá phô trương mà vẫn đủ sang và lịch sự. Spotlight trong tạo hình của nàng hậu thuộc về mái tóc đỏ rượu vang cùng layout makeup tone nâu trendy.

Tạo hình của Thùy Tiên có thể chưa bứt phá nhưng không hẳn là tệ cho màn "chào sân" tại 1 sự kiện lớn như fashion week.

Khỏi phải nói, nhiều người đã mong đợi Thùy Tiên gây ấn tượng hơn với một bộ cánh lộng lẫy, hay thử sức với hình ảnh tiểu thư đài các đậm chất Dior cho màn debut này để tạo hiệu ứng bùng nổ. Nhưng xét cho cùng, hình ảnh của Thùy Tiên bên cạnh các đại sứ, khách mời khác trong show diễn cũng cho chúng ta thấy tạo hình của cô không đến nỗi "lép vế". Đại diện Việt Nam vẫn rất nổi bật với tổng thể outfit ổn cùng phong thái, khí chất tự tin vốn có của mình.

Thùy Tiên không hề bị lấn lướt hay mờ nhạt trong những khung hình chung tại show diễn Dior. Thậm chí, khi chụp cùng cả những đại sứ châu Á như Mingyu, Lưu Vũ Hân, Thùy Tiên vẫn có sức hút riêng.

Dior sẽ là bài toán khó của Thùy Tiên

Đồng ý rằng những outfit casual của Thùy Tiên chưa thực sự thể hiện được ra cái nét của Dior. Đồng ý rằng outfit cô diện ra sân bay để lên đường sang Paris chưa ổn. Đồng ý rằng hình ảnh của Tiên tại show của Dior quá an toàn tới mức ngắm mà ... hụt hẫng. Sự cộng hưởng của những điều trên đã khiến nhiều người hoài nghi về "tình bạn" mới thiết lập của Thùy Tiên với Dior.

Tuy vậy, vẫn khó có thể kết luận Thùy Tiên và Dior liệu có "hữu duyên vô phận" hay không. Trước đó, mỹ nhân trẻ cũng từng có nhiều hình ảnh chụp cho Dior Việt Nam khá ấn tượng, cũng phần nào thể hiện được nét quý phái cổ điển xen lẫn vẻ đẹp nữ quyền độc lập, mạnh mẽ - khá sát với DNA mà thương hiệu nhắm tới.

Nếu nhìn vào những hinh ảnh này, không thể nói Thùy Tiên không hợp với định hướng phong cách mà Dior hướng đến bao lâu nay.

Không riêng Thùy Tiên, "biệt đội châu Á" của Dior cũng có lúc chưa thể làm hài lòng tất cả. Đến đại sứ toàn cầu Jisoo cũng không ít lần nhận khen chê trái chiều khi lựa chọn những bộ cánh khác thường ngày, hay vượt ra khỏi vùng an toàn. Điều này cũng khó tránh vì bản chất các thiết kế Dior mang nhiều âm hưởng Parisianchic, người châu Á để hợp được 100% vibe là điều khó.

Jisoo - đại sứ toàn cầu được thương hiệu cưng hết mực nhưng không phải lúc nào tạo hình của cô cũng khiến khán giả đồng lòng khen ngợi.

Là một trong những minh tinh hàng đầu xứ tỷ dân nhưng trong quá khứ, Triệu Lệ Dĩnh từng bị chê thậm tệ khi đảm nhiệm vị trí đại sứ Dior. Cụ thể, minh tinh xứ Trung nhận về cơn mưa lời chê với visual không hợp high fashion, thần thái kém sang cùng những tạo hình lỗi thời, sến súa.

Câu chuyện tương tự cũng xảy ra với ngôi sao đang lên ở showbiz Thái Lan - Tu Tontawan. Cô cũng có lúc "cân" đồ Dior chưa quá xuất sắc dù đang đảm nhận danh vị đại sứ.

Không phải tự nhiên một thương hiệu lựa chọn Ambassador, Friend Of The House mà không có chủ đích, nhất là với nhà mốt lớn và danh tiếng như Dior. Chắc hẳn họ phải nhìn thấy sự kết nối và hòa hợp giữa "người được chọn" với tinh thần cũng như tệp khách hàng mà thương hiệu hướng đến.

Việc Thùy Tiên đảm bảo đủ tiêu chí đẹp, nữ tính theo thiên hướng độc lập, mạnh mẽ và còn là Hoa hậu Quốc tế đã giúp cô lọt vào "mắt xanh" của Dior. Còn Thùy Tiên và Dior có phải "Best Friend Forever" hay không thì nàng hậu cần thêm thời gian để chứng minh sự tương đồng, hòa hợp với thương hiệu đến từ nước Pháp này. Khi ấy, chắc chắn Thùy Tiên sẽ chinh phục được thêm số đông công chúng cũng như nâng tầm hình ảnh của mình trong phân khúc thời trang cao cấp.

Nguồn ảnh: Instagram nhân vật, L'OFFICIEL VIETNAM