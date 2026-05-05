Bạn thân của Beckham với Brooklyn hết tình chú cháu, vừa hủy theo dõi nay trực tiếp đối đầu

Mối quan hệ thân thiết giữa hai gia đình quyền lực đang đứng trước cảnh đối đầu khi Gordon Ramsay quyết định ra mắt dòng tương ớt đối đầu trực tiếp với cậu con cả nhà Beckham.

Giới thạo tin cho biết Gordon Ramsay, vị đầu bếp "ngôi sao" 59 tuổi, đang chuẩn bị trình làng thương hiệu tương ớt riêng mang tên "Hotter Than Hell". Động thái này được xem là một lời tuyên chiến trực tiếp nhắm vào Brooklyn Beckham, người vừa ra mắt dòng tương ớt cao cấp Cloud23 vào năm 2024.

Trước đó, mối quan hệ giữa hai bên đã rơi vào tình trạng "đóng băng". Brooklyn được cho là đã thẳng tay hủy theo dõi Gordon Ramsay trên mạng xã hội sau khi vị đầu bếp này đưa ra những nhận xét công khai và có phần "phũ phàng" về mâu thuẫn nội bộ nhà Beckham.

Gordon Ramsay là bạn thân của Beckham và Victoria đã bị Brooklyn hủy theo dõi trên MXH (Ảnh: Getty)

Nguồn cơn của sự rạn nứt bắt đầu khi Gordon Ramsay – một người bạn thân thiết lâu năm của David và Victoria Beckham lên tiếng ủng hộ cặp đôi này trong cuộc chiến tranh lạnh với con trai. Ramsay không ngần ngại khuyên Brooklyn nên "nhớ xem mình đến từ đâu" và cho rằng cậu thanh niên 27 tuổi đang bị "tình yêu làm mờ mắt" khi đứng về phía vợ Nicola Peltz để chống lại mẹ mình.

"Bạn không thể quay lưng với gia đình. Một ngày nào đó khi mọi chuyện lắng xuống, cậu ấy sẽ nhận ra cha mẹ mình tuyệt vời đến nhường nào", Ramsay từng thẳng thắn chia sẻ.

Brooklyn ra mắt thương hiệu năm 2024 (Ảnh: IGNV)

Đáp lại sự can thiệp này, Brooklyn dường như đã chọn cách cắt đứt liên lạc với người chú thân thiết một thời. Sự việc càng thêm căng thẳng khi Gordon quyết định lấn sân vào đúng thị trường mà Brooklyn đang đặt nhiều kỳ vọng nhất. Trong khi Cloud23 (được đặt theo số áo huyền thoại của David Beckham) đang nỗ lực định vị phân khúc cao cấp với giá 15 bảng Anh/chai, thì sự xuất hiện của một "gã khổng lồ" trong ngành ẩm thực như Gordon Ramsay chắc chắn sẽ tạo ra áp lực cực lớn.

Một nguồn tin chia sẻ với tờ The Sun: "Nếu Gordon tung ra dòng nước sốt riêng, ông ấy sẽ trở thành đối thủ trực tiếp của Brooklyn. Mọi thứ sẽ cực kỳ kịch tính nếu cả hai đụng độ nhau trên kệ hàng".