Bạn nên ăn nhiều hơn món canh từ loại rau là "báu vật" của mùa thu, nấu vô cùng dễ, vị lại ngọt ngon đậm đà vô cùng

Khi chúng ta bước vào cuối mùa thu, chất lượng của một số loại rau cũng được cải thiện. Sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm sẽ khiến đường trong một số loại rau tích tụ, giúp cho hương vị của chúng trở nên giòn và mềm hơn, có vị ngọt hơn. Hôm nay hãy ăn một trong những món này, "cải thảo sữa" bổ dưỡng và giòn hơn, đồng thời là kho báu của rau mùa thu.

Cải thảo sữa có ít chất xơ hơn so với khi trưởng thành, đó là lý do tại sao kết cấu của nó giòn và mềm hơn. Nó cũng có lượng vitamin A gấp 13 lần, lượng carotene gấp 14 lần so với cải thảo trưởng thành và rất giàu protein, canxi cũng như các chất dinh dưỡng. Thế nên nó cũng được mệnh danh là loại rau "báu vật" của mùa thu. Do đó khi loại rau này đang tươi ngon và giàu dinh dưỡng nhất, bạn nên tận dụng ăn nhiều hơn.

Có rất nhiều cách ăn rau cải thảo sữa. Nó thích hợp để xào, làm món trộn và nấu canh. Hôm nay chúng tôi giới thiệu với bạn cách nấu canh cải thảo sữa. Nó được kết hợp cùng nguyên liệu giàu vị umami nên mềm và thơm, đậm đà.

Không dài dòng nữa, dưới đây là chi tiết cách làm món ăn này:

Nguyên liệu để làm món canh cải thảo sữa nấu mực và trứng

khoảng 250g rau cải thảo sữa, 2 quả trứng gà, khoảng 5-6 con mực khô nhỏ, 1 cây hành lá, 3 tép tỏi băm, lượng bột nấm hương tươi vừa phải, lượng gia vị thích hợp, một chút dầu ăn, một chút bột tiêu trắng.

Cách làm món canh cải thảo sữa nấu mực và trứng

Bước 1: Cải thảo sữa bạn mua về đem chẻ làm đôi. Sau đó rửa sạch nhiều lần với nước rồi để ráo. Mực khô bạn ngâm trong nước ấm cho mềm. Sau đó rửa sạch mực rồi cho vào nồi nước sôi chần trong vài phút. Vớt mực ra, để ráo rồi thái thành 2-3 miếng.

Bước 2: Đặt nồi lên bếp, đun nóng sau đó cho một chút dầu ăn vào. Tiếp đó bạn trút cải thảo sữa đã rửa sạch vào, điều chỉnh lửa lớn rồi xào sơ đến khi cải thảo sữa hơi mềm. Sau đó bạn lấy ra khỏi nồi. Mục đích của bước này là loại bỏ một phần nước khỏi thân cải thảo để trong bước chế biến tiếp theo nó sẽ ngon hơn. Đập 2 quả trứng vào bát tô, đánh đều. Hành lá rửa sạch, thái thành các đoạn vừa phải. Tỏi bóc vỏ, đập dập, băm nhỏ.

Bước 4: Tiếp theo bạn lại đặt nồi lên bếp, cho chút xíu dầu ăn vào, đun nóng. Tiếp đó bạn đổ trứng đã đánh đều vào, thêm hành lá, tỏi và mực đã sơ chế rồi xào chín. Cách nấu như vậy sẽ tạo ra mùi thơm tươi mát của các nguyên liệu đồng thời có thể loại bỏ mùi tanh của mực.

Bước 5: Chuẩn bị một ít nước sôi rồi đổ vào nồi. Bạn nên dùng nước sôi khi nấu món canh này để tránh ảnh hưởng đến hương vị mực. Duy trì mức lửa lớn và đun sôi một lúc rồi cho cải thảo sữa đã xào vào.

Bước 6: Bây giờ bạn có thể nêm một ít gia vị, bột nấm hương tươi và bột tiêu trắng. Dùng thìa khuấy đều để các gia vị hòa quyện, thấm đều, rau cải thảo sữa ngập trong nước canh. Đậy nắp và đun nhỏ lửa trong khoảng 6 phút là có thể tắt bếp, lấy canh ra tô.

Thành phẩm món canh cải thảo sữa nấu mực và trứng

Như vậy là món canh thơm ngon dễ làm đã hoàn thành với rau cải thảo sữa mềm, nước dùng tươi mát, vừa miệng. Cải thảo sữa là một trong những loại rau "đặc sản" làm nên món ngon mùa thu. Khi bắt gặp loại rau này ngoài chợ, bạn hãy mua ngay để nấu món canh bổ dưỡng này cho gia đình mình nhé.