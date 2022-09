Bản lĩnh của học trò nghèo

4 thành viên của đội tuyển Olympic Hóa học quốc tế.

Kết quả này góp phần vào thành tích hạng 4 thế giới của đội tuyển. Đằng sau thành tích đáng tự hào đấy còn là câu chuyện đầy bản lĩnh, ý chí vượt khó của những cậu học trò nghèo.

Ước mơ vàng trong phòng trọ

Năm 2022, tin vui không chỉ đến với thầy trò Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong mà còn là niềm tự hào của cả TPHCM khi lần đầu tiên có học sinh đoạt Huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế. Người mang về thành tích này là Nguyễn Việt Phong, chàng trai có nghị lực đáng ngưỡng mộ.

Kể về con trai, chị Phan Thị Kim Tuyến tự hào cho biết: Từ nhỏ, Phong đã có ý thức học tập tốt, học giỏi các môn và được thầy cô, bạn bè yêu quý. Quê bố ở Hà Nội, mẹ ở Huế, gia đình từng di chuyển đến nhiều nơi như Đồng Nai, Bình Dương, rồi chọn TPHCM là điểm dừng chân nhưng dù ở đâu, thời điểm nào, con cũng cố gắng nỗ lực học tập.

Căn nhà thuê tại quận Bình Thạnh, đồng thời là xưởng in do anh chị mở từ gần chục năm nay là nguồn thu nhập chính của gia đình. Trước đây, chị còn tranh thủ đi làm giúp việc theo giờ để kiếm thêm thu nhập. Chia sẻ với nỗi vất vả của bố mẹ, sau giờ học ở trường, Phong lại xắn tay phụ công việc in ấn ở cửa hàng. Phong làm việc chăm chỉ, cẩn thận, được nhiều khách hàng khen.

Phòng thí nghiệm là nơi thân quen nhất của Phong trong 3 năm học tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Không đi học thêm, Phong chịu khó cùng bạn bè mày mò làm thí nghiệm. Để học tốt môn Hóa, Phong cho rằng trước hết phải có tình yêu và đam mê. Tiếp đó là phải tự học bởi “thầy cô chỉ là cho cần câu, còn mình chính là người câu kiến thức”.

Phong thích môn Hóa từ năm lớp 8, khi đang học tại Trường THCS Lê Văn Tám. Hóa học là môn học có tính ứng dụng cao trong thực tế, nhờ kiến thức hóa học, em có thể giải thích được những hiện tượng của thế giới xung quanh nên em không ngừng bị cuốn hút, say mê.

Năm lớp 9, Phong đoạt giải Nhất trong kỳ thi học sinh giỏi Hóa học cấp quận, rồi giải Nhất cấp thành phố, được tuyển thẳng vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Với sự rèn luyện, dạy dỗ của các thầy cô, Phong tiếp tục chinh phục cột mốc đáng tự hào như giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, giải Nhất cấp quốc gia và được chọn vào đội tuyển Olympic quốc tế.

Cô Hoàng Thị Mỹ Linh, giáo viên môn Hóa học, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong cho biết: Phong là học sinh ngoan, mạnh mẽ và bản lĩnh, có ý chí vượt lên hoàn cảnh khó khăn. Tại trường, các thầy cô đều khâm phục nỗ lực của em khi luôn chinh phục thành công những mục tiêu đề ra. Việc Phong đoạt Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế thực sự là một kỳ tích.

Trần Đức Minh chụp ảnh cùng mẹ và ông ngoại.

Học giỏi để ông bà vui



Ngoài hoàn cảnh gia đình khó khăn, Trần Đức Minh, học sinh Trường THPT chuyên Biên Hòa, tỉnh Hà Nam lại có tuổi thơ xa bố mẹ. Năm Minh hai tuổi, bố mẹ gửi em cho ông bà để vào Nam lập nghiệp và ở đến tận bây giờ. Bà là người chăm lo sức khỏe, bữa ăn, giấc ngủ, còn ông phụ trách về tinh thần và học hành cho Minh.

Được bà dạy nấu ăn từ nhỏ và trở thành đầu bếp của cả nhà từ năm học lớp 6. Minh nấu được nhiều món ngon, trong đó có thịt kho tàu và thịt rang cháy cạnh học từ bà. Ngoài ra, em còn lên mạng học cách chế biến nhiều món khác nhau, ngoài việc thỏa mãn đam mê của mình, cũng là để ông bà ăn ngon miệng hơn.

Ngày nhỏ lười học thường bị ông nhắc nhở. Nhưng càng lớn, Minh sợ ông bà buồn còn hơn cả bị mắng. Chỉ cần thấy ông, bà bỗng buồn chuyện gì đó là em thấy lo và buồn theo. Do đó, em luôn cố gắng chăm học để đạt được kết quả tốt, không làm điều gì khiến ông bà phải buồn.

Nhờ nỗ lực trong học tập nên suốt thời gian học phổ thông, nam sinh luôn có thành tích học tập xuất sắc, đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh và đỗ vào lớp chuyên Hóa, Trường THPT chuyên Biên Hòa. Nhà xa trường 20 cây số, Minh phải ở trọ. Thời gian này, Minh càng thể hiện sự tự lập, nỗ lực vượt khó để chinh phục kiến thức.

Trong những năm học tại Trường THPT chuyên Biên Hòa, Minh đã giành giải Nhì học sinh giỏi quốc gia và trở thành 1 trong 4 học sinh xuất sắc đại diện cho học sinh Việt Nam tham dự Olympic Hóa học quốc tế năm 2022. Đây cũng là lần đầu tiên tỉnh Hà Nam có học sinh được tham dự Olympic Hóa học quốc tế.

Khi bước vào Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế, Minh đặt quyết tâm sẽ cố gắng hết mình để đạt kết quả cao nhất. Những ngày ôn thi tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Minh đã vượt qua nỗi nhớ nhà, không được sự chăm sóc của người thân để có thêm nghị lực, tập trung vào ôn tập.

Đồng hành với 4 học sinh trong đội tuyển Olympic Hóa học trong suốt 2 tháng, cô Nguyễn Thị Thu Hà, giảng viên khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhận xét: Trường hợp của Minh là câu chuyện cổ tích. Em xa bố mẹ từ nhỏ và lớn lên cùng ông bà. Nghị lực cùng quyết tâm chính là bí quyết giúp em thành công.

Minh luôn là cây hài của nhóm, hay trêu đùa các bạn. Minh cũng tình cảm, thông minh và nhạy bén với các vấn đề mới. Điểm chung của các học sinh đội tuyển Hóa học năm nay, ngoài thông minh, vững kiến thức, là sự vô tư và ham học hỏi. Sự hồn nhiên trong quá trình học, say mê với những vấn đề hóa học giúp các em giảm áp lực trước cuộc thi.