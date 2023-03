Bạn gái Văn Hậu khoe nhan sắc không cần filter, trả lời về nghi vấn chỉnh ảnh kéo chân quá đà

Nàng WAGs Doãn Hải My mới đây đã chia sẻ lên mạng xã hội bức ảnh sống ảo với diện mạo xinh đẹp, dịu dàng thu hút người xem. Người đẹp còn nhấn mạnh đây là ảnh không cần dùng tới filter của app nào cả. Khoảnh khắc khác, cô nàng khoe thời trang trẻ trung với áo croptop ba lỗ ôm body kết hợp cùng quần jean làm nổi bật đôi chân dài miên man, chiều cao đáng ngưỡng mộ.



Có thể nói Doãn Hải My là mỹ nhân nổi nhất nhì làng WAGs Việt. Bạn gái Văn Hậu sở hữu nhan sắc trong trẻo, thanh thuần và từng đạt giải Người đẹp tài năng khi tham gia thi Hoa hậu Việt Nam. Chuyện sắc đẹp của cô nàng vốn không có gì để bàn cãi nhưng anti-fan vẫn cố bắt bẻ cô nàng vì chiều cao nổi trội của cô trong những bức ảnh sống ảo.

Nhan sắc của Doãn Hải My khi không có filter (Ảnh: FBNV)

Cụ thể, trong một lần trò chuyện cùng fan, Doãn Hải My bị anti-fan "cà khịa": "Chị nói là chị không kéo chân mà sao chị cao có 1m60 mà đôi chân chị kéo thành 1m70 rồi chị".

Nàng WAGs cũng phản pháo ngay: "U là trời. Em đọc đâu ra chị mét sáu (1m60 - PV) vậy. Search (tìm kiếm thông tin - PV) lại liền. Chị không có chiều cao vượt trội nhưng được cái có những người phó nháy có tâm xung quanh em à. I'm blessed (Chị thật may mắn - PV)".

Doãn Hải My đăng kèm loạt hình ảnh trong điện thoại để chứng minh ảnh của cô là khoảnh khắc từ công nghệ chụp ảnh live, không có sự can thiệp "kéo chân" bằng app hay gì. Chiều cao của Doãn Hải My từng được công bố khi cô tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Cụ thể, cô cao 1m67, không quá nổi trội về chiều cao so với dàn thí sinh hoa hậu năm đó nhưng Doãn Hải My có nhan sắc khả ái, nhận được sự yêu mến của mọi người.

Doãn Hải My phản hồi nghi vấn chỉnh ảnh kéo chân quá đà (Ảnh: IGNV)