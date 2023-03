Phan Hiển nghiêm khắc khi con trai đánh bạn diễn nữ, cách làm lành của Kubi cực dễ thương

Phan Hiển dạy con trai khi mắc lỗi với bạn diễn nữ

Trong một video được Khánh Thi chia sẻ gần đây, Phan Hiển đã dạy con trai Kubi (Minh Cường) về thái độ với bạn nhảy khi tập luyện và thi đấu. Bằng giọng nhẹ nhàng, từ tốn nhưng không kém phần nghiêm khắc, Phan Hiển phân tích về mâu thuẫn giữa Kubi và bạn nhảy nữ May (Linh San) và giúp hai nhóc tỳ giảng hoà.

Phan Hiển nói: "Trong trường hợp này, Kubi rất là sai nha. Khi con nhảy con phải để ý đến mọi người xung quanh, đặc biệt đây là bạn nhảy nữ của con nữa. Khi mình va chạm với bạn nhảy, đặc biệt là với bạn nữ, con phải biết xin lỗi chứ. Tại sao con lại đánh bạn thêm như thế. Mình là đàn ông, mình không có được như thế, biết chưa? Xin lỗi bạn đi. Lần sau phải để ý kĩ hơn nghe chưa".

Nghiêm khắc với con trai, Phan Hiển dịu giọng hỏi bé Linh San: "Thế May có tha lỗi cho Kubi không?". Nghe được lời đồng ý tha lỗi của bé gái, Phan Hiển dặn dò thêm Kubi: "Ba không muốn xảy ra như vậy nữa nghe chưa. Con học phải nghiêm túc hơn một tí, biết không? Rồi ôm nhau một cái làm hoà, dắt nhau ra đi chơi".

Vẻ mặt của Kubi khi xin lỗi bạn diễn

Sau khi hai đứa trẻ lên khán đài ngồi, Kubi lúc này mới giải thích về lý do đánh bạn: "Hồi nãy lúc con chen lên nhưng May cứ cố đẩy con xuống, lúc đó con chưa đánh May gì luôn. Biết sao không, tại tớ không có thấy được. Mấy thầy cô cao quá, tớ phải ra nhìn thì tớ mới thấy được thầy đang dạy mình đang nhảy gì để nhảy theo. Chứ tớ không thấy gì hết. Mấy chú kia cao hơn.

Tại tụi mình là đôi trẻ tuổi nhất ở trong này mà. Trẻ tuổi nhất tất nhiên phải thấp nhất. Giờ cậu hiểu lý do tại sao tớ phải chen ra. Mình xin lỗi May vì tớ đã đánh bạn".

Bé May cũng giải thích: "Tại vì lúc đó Bi cứ chen lên để đứng coi mấy thầy cô nên con kêu Bi lùi xuống. Tớ xin lỗi cậu vì tớ cũng có đánh cậu". Nghe vậy, Kubi cũng chủ động đề nghị bắt tay làm hoà cùng bạn nữ.

Sau đó đúng một tuần, vào ngày 27/3, Kubi cùng May đã có màn trình diễn xuất sắc và giành giải nhất nội dung thiếu nhi ở giải Syllabus World Championship 2023 tổ chức ở Italy. Bộ đôi nhóc tỳ đã mang huy chương vàng thế giới về cho dancesport Việt Nam khiến Phan Hiển và Khánh Thi không giấu được niềm tự hào và hạnh phúc.

Kubi và bạn diễn May trình diễn với phong thái tự tin