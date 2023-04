Bạn gái Văn Hậu, Doãn Hải My quyến rũ cỡ nào mà vợ Tây của Bùi Tiến Dũng cũng phải khen nức nở

Làng bóng đá Việt có rất nhiều nàng WAG sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, cuốn hút nhưng Dianka - vợ mẫu Tây của thủ môn Bùi Tiến Dũng và Doãn Hải My - bạn gái hậu vệ Đoàn Văn Hậu là bộ đôi nàng WAG nổi bật hơn cả với vẻ đẹp khác biệt hoàn toàn nhưng đều quyến rũ vạn người mê. Cả hai có mối quan hệ thân thiết và màn tương tác thú vị với nhau trên mạng xã hội.

Mới đây khi Doãn Hải My tung bộ ảnh diện bikini khoe vóc dáng bốc lửa đón hè, bà xã thủ môn Bùi Tiến Dũng đã vào bình luận khen cô em "beautiful" (đẹp quá - PV). Đáp lại, Doãn Hải My cũng gửi lời cảm ơn người chị kèm theo cách gọi dễ thương: "Thank you darling" (Cảm ơn chị yêu dấu - PV).

Doãn Hải My có gương mặt của Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 với vẻ thanh tú, ngọt ngào, đôi lúc có cả nét ngây thơ, hiền dịu. Cô nàng sở hữu vòng eo "con kiến" thon gọn, vóc dáng mảnh mai yêu kiều, ba vòng đều quyến rũ khiến dân mạng phát cuồng.

Vẻ đẹp đối lập của bạn gái Văn Hậu và vợ Bùi Tiến Dũng

Trong khi đó, vợ Tây của Bùi Tiến Dũng lại gây ấn tượng với nhan sắc nóng bỏng, sexy đốt mắt khi diện bikini khoe đường cong cơ thể nuột nà, đôi chân dài miên man của một người mẫu. Gương mặt của Dianka có đường nét hài hoà, cuốn hút của phụ nữ phương Tây với đôi mắt hút hồn, sống mũi cao và đôi môi gợi cảm. Nàng WAG sinh năm 2000 mỗi lần xuất hiện trên sàn catwalk đều mang khí chất sắc sảo, thần thái chuyên nghiệp khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Vốn dĩ Dianka là nàng WAG có nhan sắc nổi bật nhất nhì Việt Nam nên lời khen của cô dành cho Doãn Hải My chính là sự công nhận uy tín cho vẻ ngoài của bạn gái Văn Hậu. Hơn nữa, cách xưng hô của hai nàng WAG đã chứng minh quan hệ thân thiết. Doãn Hải My đã cùng Đoàn Văn Hậu tham dự lễ cưới của cặp đôi Bùi Tiến Dũng - Dianka vào năm 2022. Hai cô gái cũng từng đọ sắc trong bức ảnh dàn WAG Việt hội tụ ở đám cưới Hồ Tấn Tài trước đó.

Bạn gái Văn Hậu xinh đẹp khiến vợ Bùi Tiến Dũng cũng phải thốt lên lời khen

Doãn Hải My từng cùng Đoàn Văn Hậu dự đám cưới Bùi Tiến Dũng và Dianka

Doãn Hải My (ngoài cùng bên trái) và Dianka (ngoài cùng bên phải) cùng dàn WAGs Việt hội tụ hồi đám cưới Hồ Tấn Tài

Lời khen của Dianka dành cho Doãn Hải My