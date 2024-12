Bạn gái tuyển thủ LMHT JackeyLove hứng chỉ trích nặng nề, sau màn "khoe khoang" thành tích quá lố!

Hot girl làm streamer vì đam mê

Bị lộ dấu hiệu hẹn hò với tuyển thủ nổi tiếng JackeyLove - người chơi thuộc biên chế đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại LPL TES vào 3 năm trước, tiểu thư giàu có cũng nhanh chóng nhận được sự chú ý.

Danh tính cô nàng được tìm ra. Cô không phải ai xa lạ, mà là một trong những fan cứng của nam tuyển thủ. Cô nàng chính là người đứng top 2 donate trên kênh stream của anh chàng.

Theo nhiều nguồn tin, bạn gái JackeyLove là một thiên kim tiểu thư giàu có, đam mê LMHT và đồng thời cũng là một streamer cho vui. Được biết, cô nàng này đã donate cho kênh stream của JackeyLove số tiền lên tới 200.000 nhân dân tệ (khoảng 711 triệu đồng), đứng top 2 trong danh sách donate. Ngay sau khi tin hẹn hò với JackeyLove bị lộ, "bạn gái" của anh chàng này đã đóng mọi tài khoản cá nhân.

Nữ streamer thường xuyên đăng tải chuyện tình yêu khiến dân tình ngưỡng mộ

Trong suốt quãng thời gian hẹn hò, cặp đôi khiến fan phải ngưỡng mộ, không hết trầm trồ. Nổi bật là việc, đàng trai thường xuyên tặng hoa cho bạn gái. Cộng đồng mạng thậm chí đã điều tra ra bó hoa hay giỏ hoa anh tặng đều là mặt hàng cao cấp, mua ở cửa hàng đắt đỏ. Giá của món quà này rơi vào khoảng 13.000 NDT (tương đương 45 triệu đồng). Ước tính, một năm, JackeyLove có thể chi đến 1 triệu NDT (hơn 3 tỷ đồng) để mua hoa cho nửa kia, fan xuýt xoa không ngừng.

Chưa hết, theo Game Anchor Network, với gương mặt điển trai, tài năng lẫn sự nổi tiếng, JackeyLove có rất nhiều cô gái quay quanh. Thế nhưng, anh chưa từng quan tâm đến ai. Lúc nào, cựu vương thế giới cũng hướng về bạn gái. Và rõ ràng, điều này khiến tình yêu của cả hai rất đáng ngưỡng mộ.

Vẫn biết bản thân được quan tâm chú ý, thế nhưng cô bạn gái của JackeyLove có lẽ không lường được rủi ro khi phát ngôn vô tư trên mạng xã hội.

Cụ thể, cô nàng streamer này mới đây đã đăng tải một dòng trạng thái. Cô cho biết bản thân thoải mái đi du lịch bất cứ lúc nào. Cô đề cập rằng mình thường bay đi và bay về cả trong nước lẫn nước ngoài kể từ khi còn nhỏ. Cô viết: "Tôi thường đi du lịch khắp đất nước. Khi tôi 17 tuổi, tôi đã bay tới New York một mình để đón Giáng sinh cùng bạn bè. Tự do quả là một điều may mắn".

Không những vậy, cư dân mạng còn phát hiện, cô nàng còn "flex": "Tôi đã đánh bại 99% người dân trong nước khi xin được visa Mỹ ở tuổi 17". Điều này khiến cô bị nhận xét là cố tình "khoe khoang giàu có". Chính vì vậy, làn sóng chỉ trích từ cư dân mạng nổi lên.

"Cô ấy muốn chứng minh điều gì";

"Quá lố";

"Nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn"...

Hiện tại, những cập nhật gây tranh cãi này đã bị xóa. Dân tình cho rằng với tư cách là bạn gái của tuyển thủ nổi tiếng, cô nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra bình luận gì trên mạng xã hội để tránh gây tranh cãi không đáng có.