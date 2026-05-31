Bạn gái rapper đang hot dùng từ "cút" mắng antifan gây tranh cãi

Trong dàn bóng hồng thường xuất hiện cùng với các rapper Việt hiện tại, cô nàng hay đối mặt với thị phi nhất.

Đó là CiiN - TikToker được cho là bạn gái của OgeNus.

Mới nhất, CiiN bất ngờ đăng story đáp trả bình luận từ một dân mạng dành cho mình. Người này cho rằng nữ TikToker “không tốt, dạng ăn chơi”, thậm chí còn so sánh với nhân vật phản diện độc ác.

“Tui thấy CiiN không tốt, dạng ăn chơi chứ không biết vun vén cho gia đình. Ogenous (chính xác là OgeNus - PV) còn trẻ người non dạ nên không nhìn thấu được. CiiN giống như nhân vật yêu tinh lột da vẽ người trong họa bì đó” - nguyên văn từ cư dân mạng.

Về phần mình, CiiN dùng những từ ngữ khá gay gắt, thể hiện sự bức xúc: “Nhận xét cái **** Tui biến thành phù thuỷ tui ăn bay thiệt luôn chứ ăn chơi làm gì, tin không? Cút giùm. Viết tên người khác còn **** đúng suốt ngày luyên thuyên”.

CiiN và story đang gây tranh cãi

Dù từng nhiều lần vướng tranh cãi trên mạng xã hội, đây vẫn là một trong số ít lần CiiN công khai đáp trả gay gắt đến vậy. Ngay sau đó, loạt ảnh chụp màn hình đoạn phản hồi của cô nhanh chóng được cư dân mạng lan truyền trên nhiều diễn đàn và bàn tán xôn xao.

Không ít cư dân mạng đều tỏ ra không đồng tình với cách phản hồi của CiiN. Nhiều người cho rằng CiiN là người có lượng người theo dõi lớn nên cẩn trọng và có cách ứng xử hợp lý hơn khi bị công kích hay bàn tán đời tư. Còn cách phản ứng bằng cách dùng những từ ngữ nặng nề, mang tính chửi bới trên mạng xã hội như CiiN vẫn là cách ứng xử thiếu kiểm soát.

Ngược lại có những ý kiến khẳng định việc liên tục bị soi mói chuyện đời tư hay nhận những bình luận mang tính phán xét dễ khiến người trong cuộc mất bình tĩnh. Ngoài ra, cũng có cư dân mạng cho rằng câu chuyện đang bị đẩy đi quá xa và trở thành màn tranh cãi cảm tính trên MXH, nơi mỗi phát ngôn nóng giận đều rất dễ bị chụp lại, lan truyền rồi tiếp tục gây tranh luận.

Được biết CiiN có tên đầy đủ là Bùi Thảo Ly, sinh năm 1997. Cô nàng có xuất thân là vũ công, từng hoạt động trong vũ đoàn và là giáo viên dạy nhảy, tham gia biên đạo, đóng MV cho nhiều nghệ sĩ Vbiz. Cơ duyên khiến cô viral trên MXH là loạt khoảnh khắc xuất hiện tại Rap Việt mùa 2. Với phong cách cá tính, mái tóc cắt bằng, CiiN khi ấy còn được gọi với biệt danh "Lisa Việt Nam".

Tuy nhiên, nổi tiếng luôn đi kèm với ồn ào. Cô cũng gặp nhiều thị phi, tranh cãi liên quan nhan sắc trước khi phẫu thuật thẩm mỹ, chuyện tình cảm hay danh xưng "Lisa Việt Nam". Hiện tại, kênh TikTok của CiiN chủ yếu tập trung vào nội dung nhảy và video biến hình theo trend. Cô đang có 16,3 triệu người theo dõi trên TikTok và con số này ở Instagram là 1,9 triệu.

CiiN

Về phần OgeNus (hay Nguyễn Tuấn Duy, sinh năm 1997), anh chàng từng có khoảng thời gian thực tập tại Hàn Quốc trong khoảng 18 tháng. Được trau dồi kinh nghiệm ở mảng ca hát, vũ đạo, biểu cảm thần thái, phong cách trình diễn và chăm chút ngoại hình, OgeNus nhận nhiều lời khen ngợi nhưng phải đến khi trở về Việt Nam, tham gia Rap Việt, tên tuổi của anh chàng mới được chú ý.

Tiếp tục “giữ chuỗi”, OgeNus tham gia Anh Trai Say Hi 2025, dù không mang về giải thưởng cao nhất nhưng cũng có thêm nhiều khán giả yêu thích. Nam rapper hút fan nhờ ngoại hình điển trai cùng gu âm nhạc catchy, cá tính lẫn tính cách vui vẻ ngoài đời.

OgeNus

Cuối năm 2025 - đầu năm 2026, CiiN và OgeNus bất ngờ gắn liền với nhau. Cặp đôi tạo ra những làn sóng thảo luận lớn trên các trang mạng xã hội do vướng nghi vấn hẹn hò trong bí mật.

Cụ thể, vào tháng 11/2025, OgeNus vô tình gây xôn xao dư luận khi đăng tải một bức ảnh thân mật đúng dịp sinh nhật CiiN. Bức ảnh đi kèm dòng trạng thái ngọt ngào chúc mừng sinh nhật CiiN, tuy nhiên nam rapper đã nhanh chóng gỡ bỏ bài đăng chỉ sau một thời gian ngắn.

Hình ảnh được cặp đôi đăng lên rồi xóa vội

Sự việc sau đó nhanh chóng leo thang, biến thành một đợt khủng hoảng khi mạng xã hội xuất hiện tin đồn mẹ của nam rapper có bài đăng ẩn ý không ủng hộ mối quan hệ này. Ngay giữa tâm điểm bàn tán, chị gái của CiiN đã phải lên tiếng bằng một bức tâm thư dài nhằm bảo vệ em gái trước sức ép nặng nề từ dư luận.

Đến tháng 4/2026 vừa qua, CiiN xuất hiện trong MV Tuyển Bạn Gái của OgeNus ft Dangrangto. Trong MV, cô nàng là ứng viên đến ứng tuyển vị trí bạn gái của OgeNus. Netizen cho rằng đây giống như một lời công khai về mối quan hệ tình cảm của cặp đôi. Sau đó CiiN và OgeNus tiếp tục xuất hiện công khai trên các video TikTok của nhau song không có phản hồi chính thức nào về chuyện tình cảm.

CiiN và OgeNus trong MV mới của nam rapper

(Tổng hợp)