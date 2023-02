Bạn đã nhận ra không cần mua tới 20 thỏi son vì người nổi tiếng "share link": Xu hướng tiêu dùng mới đang nhen nhóm trong giới trẻ!

Nội dung quảng cáo sản phẩm tràn lan trên MXH

Những video "Get ready with me" (dịch nôm na là chuẩn bị ra ngoài cùng tôi) là một dạng nội dung phổ biến trên nhiều nền tảng MXH. Trong đó, những người có sức ảnh hưởng (influencer) sẽ nói về các sản phẩm bản thân sử dụng trong video như kem nền, bảng mắt, hay trang phục, sau đó gắn liên kết sản phẩm. Còn các video với nội dung dọn dẹp nhà cửa cuối tuần sẽ gắn liên kết những món đồ như máy hút bụi, đồ trang trí nhà cửa cùng với lời giới thiệu rằng những món đồ này sẽ giúp cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn.

Mặt khác, những người xem sẽ thường xuyên bình luận hỏi về các sản phẩm cũng như thương hiệu xuất hiện trong video mà họ ấn tượng. Mở phần bình luận, bạn sẽ thấy vô số những tin nhắn hỏi mua vỏ chăn, máy hút bụi hay bộ quần áo này ở đâu. Đây cũng là cách khiến những nội dung này được lan truyền mạnh mẽ hơn trên nền tảng MXH nhờ các thuật toán thông minh. Những người có sức ảnh hưởng cũng sẽ chỉ bạn chỗ để liên kết các sản phẩm.

Để giúp người theo dõi dễ dàng tìm đến các sản phẩm được giới thiệu, những người sáng tạo thậm chí còn để toàn bộ liên kết ở phần tiểu sử trên các nền tảng MXH. Và khi bạn nhấp vào các liên kết sản phẩm và mua chúng, những người có sức ảnh hưởng sẽ nhận được hoa hồng theo dạng tiếp thị liên kết.

Người trẻ thận trọng hơn trong chi tiêu

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, các nội dung theo dạng quảng cáo sản phẩm đã giảm sức ảnh hưởng đến người trẻ. Bên cạnh đó, những bài đăng hay video với nội dung tố cáo văn hoá tiêu dùng đã trở nên phổ biến hơn. Chẳng hạn, người sáng tạo gợi ý cho người xem về những sản phẩm không cần và khiến người xem lãng phí tiền hay những sản phẩm không thật sự tốt. Đối với người trẻ, họ nhận ra những nội dung trên MXH đang khiến bản thân rơi vào chủ nghĩa tiêu dùng.

Những nội dung về câu chuyện người tiêu dùng đã trở nên mất lòng tin với những sản phẩm mà người có sức ảnh hưởng giới thiệu ngày càng nhiều hơn. Trong nền tảng MXH khi tính không trung thực được coi là điều cấm kỵ, những lời nhận xét không chính xác về các sản phẩm là hành vi hoàn toàn sai lầm.

Hiện nay, những lời khuyên thẳng thắn thường là một cách để phá vỡ sự cường điệu hoặc chia sẻ sự thật về một sản phẩm, trải nghiệm hoặc bất cứ điều gì không "đáng giá". Điều này cũng phù hợp với mối quan tâm ngày càng tăng của thế hệ trẻ đối với chủ nghĩa tiêu dùng có ý thức và tính bền vững. Với nền kinh tế nhiều biến động như hiện tại cùng tình trạng bão giá, người trẻ ngày càng mệt mỏi với những sản phẩm được quảng cáo nhưng không có ý nghĩa thực tế đối với cuộc sống của họ hoặc không xứng đáng với số tiền bỏ ra. Những video gắn liên kết sản phẩm đã khiến người trẻ cảm thấy nhàm chán.

Emma Austin, một nhà quản lý phương tiện truyền thông xã hội và người sáng tạo nội dung 24 tuổi, cho biết xu hướng này càng tăng nhưng cô rất vui khi thấy ngày càng có nhiều người nói về việc thay đổi mối quan hệ giữa người có sức ảnh hưởng, người theo dõi cùng văn hoá tiêu dùng nói chung.

"Giảm ảnh hưởng" là một phong trào giúp người tiêu dùng trở nên thận trọng hơn với thói quen chi tiêu của bản thân. Họ thận trọng hơn khi xem xét một sản phẩm khi nó được quảng cáo quá mức, nói quá nhiều hoặc đang được nhận xét theo cách quá tốt. "Chúng ta đang trong thời kỳ suy thoái và mọi người có xu hướng giữ tiền nhiều hơn và cẩn thận hơn. Mọi người đang nhận ra rằng họ không cần đến 20 loại phấn má hồng và phấn tạo khối khác nhau, hay 20 thỏi son. Đó là một cơ hội thực sự tốt để các doanh nghiệp tìm kiếm những người có ảnh hưởng có lượng khán giả thực sự vững chắc và xây dựng mối quan hệ lâu dài với họ".

