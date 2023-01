Bạn bao nhiêu tuổi không quan trọng, miễn có đủ 4 dấu hiệu này nghĩa là vẫn còn trẻ khỏe không kém tuổi 20

Cứ mỗi độ tuổi qua đi phụ nữ lại càng thêm nỗi lo lắng rằng mình đã già đi và sức khỏe ngày càng suy yếu. Thời gian có thể tàn phá mọi thứ, có thể khiến làn da tươi trẻ của bạn trở nên nhăn nheo, sạm đen, có thể biến các cơ quan khỏe mạnh trở nên bị tổn thương.

Vậy nhưng đôi khi tuổi tác không thể nói lên điều gì cả, có những người dù đã ngoài 40 nhưng cơ thể lẫn làn da đều vô cùng trẻ trung. Thậm chí còn trẻ không kém gì những cô gái tuổi đôi mươi.

Muốn biết bản thân mình có còn trẻ trung hay không, đầu năm chị em hãy thử kiểm tra những dấu hiệu sau đây.

Phụ nữ có đủ 4 dấu hiệu này nghĩa là vẫn còn trẻ khỏe không kém 20

1. Khuôn mặt đầy đặn

Càng lão hóa, khuôn mặt của phụ nữ càng có dấu hiệu má hõm, gò má nhô cao, môi mỏng... đây là hiện tượng bị mất xương do tuổi tác. Nhưng nếu đã qua 40 tuổi mà bạn vẫn thấy da mặt mình đầy đặn, hồng hào thì chứng tỏ lão hóa vẫn chưa tìm đến. Để chống lại việc mất xương, tiến sĩ Decotiis (một chuyên gia chống lão hóa và tái tạo da đến từ New York) khuyên phụ nữ hãy ăn uống và tập thể dục đúng cách và duy trì cân nặng một cách hợp lý.

2. Tóc và móng tay dày

Bác sĩ Arielle Levitan, đồng thời là người sáng lập ra thương hiệu nổi tiếng Vous Vitamin nói với Eat This, Not That rằng: Nếu bạn còn trẻ và bạn thấy tóc, lông ở tay, chân... bỗng dưng thưa thớt thì đó chính là dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn đang lão hóa nhanh hơn bạn nghĩ; hoặc đang thiếu dinh dưỡng như thiếu sắt, thiếu vitamin D...

Ngược lại, nếu tuổi đã nhiều nhưng tóc vẫn dày bóng mượt và móng chắc khỏe, mọc nhanh chính là một trong những dấu hiệu cho thấy sức khỏe đang rất tốt, khả năng lão hóa chậm.

3. Bụng phẳng không mỡ thừa

Đối với phụ nữ, sau tuổi 40, quá trình trao đổi chất trong cơ thể sẽ giảm dần, ảnh hưởng đến việc đốt cháy và tiêu hao mỡ, hệ quả là một lượng lớn mỡ thừa tích tụ trong cơ thể, gây bệnh béo phì và làm bụng phình to.

Ngoài ra, bụng phình to cũng là một dấu hiệu cơ bản để nhận biết lão hóa. Nếu vòng eo của bạn còn nhỏ tức là tốc độ trao đổi chất trong cơ thể vẫn tương đối tốt, đó là một dấu hiệu chứng minh bạn vẫn còn trẻ.

4. Da không có nhiều nếp nhăn

Một trong những dấu hiệu lão hóa rõ rệt nhất đó chính là hình thành nếp nhăn và chảy xệ trên khuôn mặt. Tốc độ hình thành nếp nhăn trên da cho thấy mức độ lão hóa của bạn so với độ tuổi. Di truyền có thể đóng một phần quyết định khiến da nhăn nheo nhưng yếu tố ảnh hưởng nhất khiến da nhanh lão hóa chính là do các thói quen sống.

Tuy nhiên nếu hiện nay da mặt bạn vẫn căng bóng, hồng hào, ít nếp nhăn trên khóe mắt, khóe miệng thì hãy tự tin rằng bạn còn trẻ trung xinh đẹp không khác gì những cô gái tuổi 20.

Bí quyết để trẻ lâu, khỏe mạnh hơn

- Hạn chế đồ ăn nhiều dầu mỡ; đồ uống có cồn.

- Lựa chọn những thực phẩm mát, có tác dụng thanh nhiệt cho cơ thể có trong hoa quả và rau xanh. Ngoài ra, trái cây và rau quả cho bạn làn da mềm mại, mịn màng, khỏe mạnh.

- Chị em nên tăng cường các thực phẩm chứa axit béo omega-3 - đây là một chất béo lành mạnh và chúng đặc biệt quan trọng đối với những người muốn ngăn ngừa nếp nhăn và lão hóa.

- Tập thể dục không chỉ giúp chị em có sức khỏe tốt hơn mà còn mang lại vóc dáng hoàn hảo, làn da sáng đẹp, đều màu, hồng hào, không bị chảy xệ. Mỗi ngày hãy cố gắng dành 15 phút đến 1 tiếng cho việc vận động thể dục thể thao.

- Sử dụng thêm các sản phẩm chống oxy hóa vào chu trình dưỡng da của mình. Những sản phẩm chứa vitamin E, vitamin C vừa có tác dụng làm sáng da, vừa chống viêm hiệu quả.

Theo Thehealthy, Eat This