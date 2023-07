Baifern hé lộ tình trạng đáng lo của Nine và lý do không đăng ảnh chung sau ồn ào với mẹ bạn trai

Ngày 27/7, mỹ nhân 9X đình đám Baifern Pimchanok nhận được sự chú ý lớn của người hâm mộ khi tham gia buổi thử vai cho dự án mới. Diện chiếc váy màu trắng cực nữ tính, nữ diễn viên Chiếc Lá Bay khiến mọi người trầm trồ khi khoe trọn nhan sắc yêu kiều cùng thần thái sang chảnh, quyến rũ. Đặc biệt, trong buổi phỏng vấn với báo chí xứ chùa vàng ngay sau đó, Baifern bất ngờ chia sẻ một số câu chuyện liên quan đến bạn trai Nine Naphat và drama hủy theo dõi mẹ ruột nam diễn viên trong thời gian trước đó.

Khi được phóng viên hỏi về việc nhiều người để ý thấy Baifern không đăng ảnh chung với Nine Naphat sau drama hủy theo dõi, nữ diễn viên giải thích rằng cả hai đều bận rộn với công việc và họ vốn là cặp đôi không thường xuyên đăng ảnh chụp chung lên mạng xã hội: "Trước đây, chúng tôi có cơ hội đi du lịch cùng nhau nên sẽ tranh thủ chụp ảnh chung. Nhưng giờ đây, cả hai đều chăm chỉ làm việc, không có thời gian đi du lịch nên đều không có ảnh chụp chung. Thật ra nếu gặp nhau, chúng tôi cũng chụp ảnh nhưng sẽ giữ lại để xem riêng".

Baifern Pimchanok xuất hiện trong một buổi thử vai cho dự án mới

Nữ diễn viên chia sẻ về tình trạng của Nine Naphat sau drama mẹ nam diễn viên hủy theo dõi cả hai trên mạng xã hội

Cũng trong cuộc phỏng vấn này, Baifern Pimchanok đã hé lộ tình trạng của Nine Naphat sau những tin tức trên mạng xã hội: "Trước đó, Nine bị stress, nên tôi để Nine có không gian riêng khoảng một thời gian. Một phần, do anh ấy khá giỏi, tự bản thân làm quen được với nhiều thứ. Còn tôi vẫn luôn ở bên cạnh cổ vũ và động viên Nine. Khi anh ấy khá hơn, tôi cũng thấy vui vẻ".

Ngoài ra, Baifern cũng xác nhận tình cảm cả hai vẫn tốt đẹp và không gặp nhiều ảnh hưởng sau drama: "Mối quan hệ của chúng tôi vẫn như cũ. Bởi vì cả hai đã từng làm bạn. Khi anh ấy gặp căng thẳng hay cảm thấy khá hơn, tôi đều có thể dễ dàng nhận ra. Tôi không nghĩ rằng mọi chuyện xảy ra là thử thách tình cảm của chúng tôi. Tôi chỉ nghĩ rằng đó là một chuyện bình thường có thể xảy ra mà thôi".

Mối quan hệ của Baifern - Nine vẫn tốt đẹp dù không thường xuyên đăng ảnh chung

Trước đó, vào đầu tháng 7 vừa qua, cư dân mạng xứ chùa vàng xôn xao trước thông tin mẹ ruột Nine Naphat đã hủy theo dõi Baifern Pimchanok và con trai ruột trên trang cá nhân. Nhiều người cho rằng nguyên nhân sự việc là do mẹ Nine giận dỗi và chạnh lòng vì dạo này con trai có phần "cuồng" bạn gái.

Đáng nói, dù bản thân bà Pimpaka đã lên tiếng phủ nhận bất hòa với Baifern nhưng người hâm mộ vẫn đặt nhiều nghi vấn về mối quan hệ 2 bên. Sau đó, cả Baifern và Nine cũng hủy theo dõi mẹ nam diễn viên trên trang cá nhân. Rất nhiều netizen không khỏi lo lắng tình cảm của Baifern và Nine sẽ bị ảnh hưởng và cả hai có thể "đường ai nấy đi" sau drama này.

Câu chuyện hủy theo dõi giữa Baifern - Nine và mẹ nam diễn viên từng trở thành đề tài được cư dân mạng xứ chùa vàng bàn tán xôn xao trong một thời gian dài

Nguồn: Teenee