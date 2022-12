3. All I Want for Christmas is You (1994): Bài hát gắn liền với tên tuổi diva Mariah Carey luôn leo Top 1 các bảng xếp hạng âm nhạc Âu - Mỹ vào mỗi mùa Giáng sinh. Đề cập đến trái tim thổn thức của cô gái đang đắm chìm trong tình yêu, All I Want for Christmas is You mang đến làn gió mới giữa vô vàn ca khúc chỉ tập trung vào Giáng sinh truyền thống. Mỗi năm, Mariah Carey kiếm được 485.000 USD cho bản hit không bao giờ lỗi thời này (Ảnh: YouTube)