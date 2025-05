Bãi biển Vũng Tàu đông chưa từng có, khách vẫn đang đổ về nườm nượp

Sáng 1-5, ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2025), thành phố biển Vũng Tàu đã chứng kiến lượng du khách đổ về đông kỷ lục.

Từ sáng sớm, các bãi biển như Bãi Sau, Bãi Trước đã tấp nập người dân và du khách đến tắm biển, vui chơi và tận hưởng không khí.

Bãi biển Vũng Tàu đông nghẹt người

Theo ghi nhận, đường Thùy Vân dọc Bãi Sau trở nên đông nghẹt các phương tiện giao thông. Xe cộ nối đuôi nhau kéo dài, các bãi giữ xe chật kín ô tô và xe máy. Dọc bờ biển, hàng vạn người vui chơi tắm biển.

Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, trong ngày 30-4, tổng lượng khách đến địa phương ước tính đạt gần 100.000 lượt, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước. Công suất phòng tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng ven biển cũng đạt mức cao, nhiều nơi đã kín phòng từ trước lễ, cho thấy sức hút mạnh mẽ của Vũng Tàu đối với du khách trong dịp lễ lớn này.

Đường Thùy Vân đông phương tiện qua lại

Dự kiến trong ngày hôm nay lượng khách còn đông hơn, đến chiều các đơn vị mới tổng hợp báo cáo về lượng khách cũng như thực tế tình hình du lịch của ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ.

Thời tiết nắng nóng cũng là một yếu tố khiến du khách tìm đến Vũng Tàu để "giải nhiệt". Tuy nhiên, do lượng người đổ về quá đông, tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ và quá tải tại các điểm du lịch là không thể tránh khỏi. Lực lượng chức năng địa phương đã được huy động tối đa để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự tại các khu vực công cộng.

Nhiều gia đình chọn Vũng Tàu vui chơi do thời tiết nắng nóng

Để phục vụ lượng khách lớn, TP Vũng Tàu đã triển khai nhiều biện pháp như tăng cường lực lượng cứu hộ bờ biển, đảm bảo vệ sinh môi trường, bố trí thêm các điểm giữ xe và nhà vệ sinh công cộng.

Đặc biệt, dự án chỉnh trang đường Thùy Vân với nhiều hạng mục mới như vỉa hè rộng rãi, công viên cây xanh, hệ thống chiếu sáng hiện đại cũng đã được đưa vào sử dụng một phần, tạo thêm không gian vui chơi, thư giãn cho du khách.