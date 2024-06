Bad Boys: Ride Or Die: Hành động đã mắt, hài hước 'đã nư'

Tôn trọng chất liệu hành động của thương hiệu "Bad Boys"



Thừa hưởng từ tinh thần của thương hiệu "buddy cop", "Bad Boys: Ride or Die" (Những Gã Trai Hư: Chơi Hay Bị Xơi) chắc chắn không phải là phim có kịch bản nhiều bất ngờ, "Bad Boys: Ride or Die" (Những Gã Trai Hư: Chơi Hay Bị Xơi). Nhưng thương hiệu "Bad Boys" vẫn có đầy đủ sức hấp dẫn để khán giả gọi tên mình là một trong những cái tên đáng xem nhất phòng vé mùa Hè này vì chất lượng đến từ các phân cảnh hành động.

Bắt nguồn từ việc cảnh sát quá cố Howard (Joe Pantoliano thủ vai) bị kết tội tham nhũng, Mike (Will Smith) và Marcus (Martin Lawrence) quyết tìm ra chân tướng sự thật, dù hiện tại họ đều là những người đàn ông bước qua độ tuổi trung niên và đã yên bề gia thất. Chính lựa chọn này đã biến họ từ cảnh sát điều tra trở thành những kẻ đào tẩu. Một bên phải nỗ lực minh oan cho người sếp quá cố, một bên cố tránh khỏi sự truy lùng của cảnh sát, một bên phải ra sức bảo vệ an toàn của người thân. Những gã trai hư muốn "về vườn" sẽ làm gì? Cách đặt vấn đề của "Bad Boys: Ride or Die" (Những Gã Trai Hư: Chơi Hay Bị Xơi) chính là cách đã giữ chân khán giả xuyên suốt thời lượng phim.

"Bad Boys: Ride or Die" (Những Gã Trai Hư: Chơi Hay Bị Xơi) có câu chuyện không đặc biệt. Marcus và Mike đều không còn trẻ, họ còn lập gia đình. Lúc khán giả tưởng rằng chẳng còn gì trông chờ vào bộ đôi "già gân" thì Mike và Marcus lại "quẫy" điên đảo khi lao vào cuộc phiên lưu mới.

Kịch bản đậm chất hành động, các pha cháy nổ vừa phải, không lạm dụng yếu tố bạo lực mà tôn trọng yếu tố hành động của thương hiệu khi vừa kết hợp góc quay truyền thống, vừa "đổi gió" cho người xem khi áp dụng góc nhìn người thứ nhất như các thể loại FPS (First Person Shooter) mà các game thủ vô cùng quen thuộc nhằm tạo cảm giác hồi hộp, chân thật.

"Chuyển đổi góc nhìn thứ nhất bất ngờ ở một số cảnh quay đã mang đến một chiều hướng mới cho những cảnh hành động" hay "Phần mới có tất cả mọi thứ người ta chờ đợi ở thương hiệu "Bad Boys. Có hành động, có tiếng cười, có một nhân vật phản diện hấp dẫn. Thành thật, cả 4 phần phim vẫn chưa thấy sự sụt giảm nào" là những nhận định đến từ khán giả ở Hollywood dành cho màn tái xuất của cặp bài trùng đáng yêu nhất màn ảnh.

Nâng cấp chất liệu hài hước từ cặp bài trùng ăn ý nhất màn ảnh

Đồng hành qua 4 phần phim, kéo dài hơn 2 thập kỷ tính từ lần hợp tác đầu tiên vào năm 1995, chúng ta có gì ở bộ đôi Mike Lowrey (Will Smith) và Marcus Burnett (Martin Lawrence)? Đó chính là "phản ứng hóa học" đầy ăn ý trên màn ảnh đã trở thành điểm sáng không thể bỏ qua khi nhắc đến thương hiệu "Bad Boys".

Không ngoa khi nói từ "Bad Boys" đến "Bad Boys: Ride or Die" (Những Gã Trai Hư: Chơi Hay Bị Xơi), Will Smith và Martin Lawrence là linh hồn của thương hiệu. Với phần 4, Mike vừa lập gia đình với những nỗi hoang mang của một người đàn ông đã thành gia lập thất nhưng vẫn là một thanh tra nhiệt huyết, Marcus lại mang đến yếu tố bất ngờ với khoảnh khắc "giác ngộ" siêu hài hước, lột xác khỏi hình tượng điềm đạm của "Bad Boys For Life" mà quậy tới cùng với tinh thần YOLO. Sự tung hứng mượt mà của bộ đôi khiến cả mạch phim trở nên lôi cuốn, sôi nổi.

Đề cao tính hài hước nhưng "Bad Boys: Ride or Die" (Những Gã Trai Hư: Chơi Hay Bị Xơi) tập trung mang lại các tiếng cười chất lượng, có chiều sâu như đúng với lứa tuổi trưởng thành của nhân vật. Yếu tố hài hước chủ yếu là dựa vào các câu đối đáp của Mike, Marcus hay các tình huống hài tự nhiên được sắp xếp theo mạch phim, không sa đà vào hài hình thể và hay các từ lóng, chửi thề. "Bad Boys: Ride or Die" (Những Gã Trai Hư: Chơi Hay Bị Xơi) lấy tiếng cười của khán giả bằng chính sức hút đến từ hai ông chú.

"Tràn đầy năng lượng, tiếng cười và những pha hành động không ngừng nghỉ, thật tuyệt khi được thưởng thức bộ phim này", màn tái xuất màn ảnh của cặp bài trùng Will Smith – Martin Lawrence trong nhưng "Bad Boys: Ride or Die" (Những Gã Trai Hư: Chơi Hay Bị Xơi) vẫn khẳng định được phong độ chưa hề sụt giảm của loạt phim "buddy cop".

Hành động căng thẳng, cháy nổ tưng bừng, rượt đuổi nghẹt thở, sự tung hứng không thể ăn ý hơn đến từ Will Smith và Martin Lawrence, chất lượng diễn xuất của dàn sao, đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho mùa Hè này.

Phim đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.