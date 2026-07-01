Bác sĩ phẫu thuật cảnh báo về 1 “chất lỏng tử thần”, khẳng định "tuyệt đối không nên uống"

Một bác sĩ phẫu thuật tim đã gọi một trong những loại đồ uống được tiêu thụ nhiều nhất thế giới là "chất lỏng tử thần", đồng thời khẳng định mọi người "tuyệt đối không nên uống".

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Bác sĩ Jeremy London, chuyên gia được chứng nhận trong các lĩnh vực phẫu thuật tổng quát, phẫu thuật mạch máu và phẫu thuật lồng ngực tại Mỹ, thường xuyên chia sẻ kiến thức y khoa trên mạng xã hội cũng như trong các cuộc phỏng vấn.

Ông không phải là chuyên gia y tế duy nhất lên tiếng cảnh báo về tác động tiêu cực của nước ngọt có gas đối với sức khỏe.

Trong một bài đăng trên Instagram, bác sĩ London đã tiết lộ "4 điều tôi tránh tuyệt đối với tư cách là một bác sĩ phẫu thuật tim".

Danh sách này gồm: hút thuốc lá, uống rượu, bánh mì và mì ống làm từ bột tinh chế, nước ngọt có gas.

Ông nói: "Đầu tiên là hút thuốc. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là điều tồi tệ nhất bạn có thể làm với toàn bộ cơ thể mình. Hút thuốc phá hủy phổi, gây ung thư phổi, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đau tim và đột quỵ. Đừng hút thuốc."

Đứng thứ hai là rượu bia.

Ông chia sẻ: "Có thể bạn sẽ không thích nghe điều này, nhưng rượu là một chất độc. Nó độc hại đối với mọi tế bào trong cơ thể. Cơ thể là của bạn, quyết định là của bạn. Với cá nhân tôi, từ bỏ rượu có lẽ là một trong những quyết định mang tính thay đổi cuộc sống nhất mà tôi từng đưa ra khi trưởng thành."

Gọi nước ngọt có gas là "chất lỏng tử thần"

Đứng thứ ba trong danh sách là nước ngọt có gas.

Bác sĩ London nhận định ngắn gọn: "Chất lỏng tử thần. Đừng uống chúng. Thế thôi."

Khép lại lời khuyên, ông nói: "Hãy tránh các loại bột mì tinh chế. Kiểm soát cân nặng phụ thuộc khoảng 80% vào chế độ ăn và 20% vào việc tập luyện."

Trong một cuộc phỏng vấn sau đó với Today, bác sĩ London vẫn giữ quan điểm về tác hại của nước ngọt có gas, dù thừa nhận cách gọi "chất lỏng tử thần" chủ yếu nhằm thu hút sự chú ý.

Ông cho biết: "Tôi nghĩ nước ngọt có gas thực sự là một vấn đề lớn của xã hội hiện nay, nên tôi muốn dùng một cách diễn đạt đủ mạnh để mọi người chú ý. Rõ ràng, việc uống các loại nước ngọt có ga chứa nhiều calo và nạp vào cơ thể nhiều calo mà mọi người không nhận ra từ các loại nước ngọt có ga chứa đường là điều hoàn toàn không nên.”

Không chỉ một chuyên gia lên tiếng cảnh báo

Bác sĩ London không phải là người duy nhất cho rằng nước ngọt có gas nguy hiểm hơn nhiều người vẫn nghĩ.

Trên podcast Zoe, bác sĩ William Li cũng nhận định: "Nước ngọt có gas luôn là 'đối tượng bị chỉ trích' quen thuộc, và điều đó hoàn toàn có cơ sở. Rất nhiều bằng chứng từ các nghiên cứu lâm sàng và y tế công cộng cho thấy việc tiêu thụ nhiều nước ngọt có gas có liên quan đến hàng loạt vấn đề, từ rối loạn chuyển hóa, bệnh tim mạch cho đến nguy cơ ung thư.”

“Nhưng có phải chỉ riêng đường mới là thủ phạm? Câu trả lời là không. Trong nước ngọt còn chứa hàng loạt chất phụ gia, phẩm màu, hương liệu, chất bảo quản và chất ổn định... Điều đáng lo không phải là tiếp xúc một lần, mà là sự phơi nhiễm kéo dài với những chất này theo thời gian."

Chuyên gia khuyến nghị nên uống gì?

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), trẻ em nên tránh các loại nước ngọt có đường và đồ uống chứa nhiều đường vì chúng có thể gây hại cho răng. Ngoài ra, trẻ thường xuyên uống nhiều đồ uống có đường cũng có nguy cơ thừa cân, béo phì cao hơn.

Các chuyên gia sức khỏe khuyến cáo nên thay thế nước ngọt nhiều đường bằng các loại đồ uống ít đường, không đường hoặc không bổ sung đường. Lựa chọn tốt nhất vẫn là nước lọc, giúp cơ thể được bù đủ nước mà không làm tăng lượng đường hay calo nạp vào.



