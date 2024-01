Bác sĩ Mỹ tiết lộ 1 món ăn được những người sống thọ nhất thế giới sử dụng mỗi ngày: Nguyên liệu rất sẵn ở chợ Việt

Theo Express, tuổi thọ của một người được quyết định bởi vô số yếu tố. Một số nằm ngoài tầm kiểm soát như di truyền, chấn thương, bệnh tật. Tuy nhiên, bạn vẫn hoàn toàn kiểm soát một số yếu tố như tần suất tập thể dục hay chế độ ăn uống.

Trên thực tế, đây được cho là những yếu tố thúc đẩy tuổi thọ của những người sống ở Vùng Xanh (Okinawa - Nhật Bản, Ikaria - Hy Lạp, Nuoro - Italia, Nicoya - Costa Rica, Loma Linda - California) - nơi cư dân có tuổi thọ trung bình cao hơn bất kỳ khu vực nào trên thế giới.

Trên trang cá nhân, Tim Tiutan, bác sĩ nội khoa tại New York, Mỹ đã chia sẻ một video hướng dẫn món canh mà những người sống ở vùng Xanh thường sử dụng.

Món canh này mang tên Minestrone, chủ yếu chứa đậu xanh, rau xanh và ngũ cốc nguyên hạt. Tim nhận xét món canh này chứa nhiều vitamin, khoáng chất và giàu chất xơ.

Món canh Minestrone được những gia đình sống thọ nhất thế giới sử dụng

Thật vậy, mỗi nguyên liệu trong món canh này đều được xếp vào nhóm “siêu thực phẩm”. Đậu xanh rất giàu vitamin và khoáng chất cần thiết cho sức khỏe. Hạt chứa nước 14%, protid 23,4%, lipid 2,4%, glucid 53,1%, cellulose 4,7%; các nguyên tố vi lượng Ca, P, Fe và các vitamin (tiền sinh tố A, B1, B2, PP, C).

Một cốc đậu xanh chín có 14,5g protein và 12,5g chất xơ. Hai hợp chất này giúp ức chế các hormone gây đói, tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Dinh dưỡng từ đậu xanh cũng giúp giảm đường huyết, làm chậm quá trình giải phóng đường vào máu.

Thực phẩm này chứa nhiều chất chống oxy hóa lành mạnh như axit phenolic, flavonoid, axit axetic, axit cinnamic... Các hợp chất này giúp trung hòa gốc tự do - tác nhân gây viêm mạn tính, bệnh tim hay ung thư. Các nghiên cứu cho thấy các chất chống oxy hóa từ đậu xanh có thể giảm sự phát triển ung thư ở phổi và dạ dày do gốc tự do.

Còn rau củ là loại thực phẩm đã được nhiều nghiên cứu khoa học chứng minh có khả năng tăng cường tuổi thọ. Khi ăn rau củ thường xuyên, bạn có thể thấy những thay đổi về sức khỏe của mình ngay lập tức. Trong ngắn hạn, việc bổ sung rau xanh thường xuyên giúp tăng năng lượng, giảm cân, cải thiện tiêu hóa và tăng cường hấp thụ chất dinh dưỡng. Các chất oxy hóa trong rau củ cũng có thể góp phần giúp làn da tốt hơn và giảm viêm nhiễm, đảm bảo sức khỏe tổng thể.

Về lâu dài, rau củ còn giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính và cải thiện chức năng nhận thức. Việc ăn rau củ hàng ngày được xem là bước khởi đầu tuyệt vời nếu bạn muốn sống đến 100 tuổi.

Ngoài ra, các loại ngũ cốc nguyên hạt được bổ sung trong món ăn này cũng là thực phẩm chứa nhiều giá trị dinh dưỡng. Theo một nghiên cứu năm 2016, những người ăn khoảng 2,4 ounce ngũ cốc nguyên hạt (tương đương với khoảng 1,5 lát bánh mì nguyên hạt) mỗi ngày được quan sát thấy có nguy cơ tử vong sớm thấp hơn so với nhóm ăn ít hơn hoặc không ăn ngũ cốc nguyên hạt.

Hấu hết các loại ngũ cốc nguyên hạt không chỉ giàu axit amin thiết yếu và protein chất lượng cao mà còn có các khoangs chất và vitamin như canxi và phốt pho. So với gạo và bột mì trắng, ngũ cốc thô có hàm lượng carbohydrate thấp hơn và hàm lượng chất xơ cao hơn, giúp bạn dễ cảm thấy no sau khi ăn, có thể giảm lượng calo và đạt được hiệu quả giảm cân.

Ngoài ra, ngũ cốc nguyên hạt còn có lợi để đảm bảo hoạt động bình thường của hệ tiêu hóa, có thể giảm nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp, tiểu đường, béo phì và các bệnh tim mạch, mạch máu não.

Dưới đây là công thức cho món canh này

Nguyên liệu: Cà rốt, cần tây, hành tây, khoai tây, tỏi, cà chua xay nhuyễn, nước dùng, đậu xanh, lúa mạch, húng quế

Cách nấu:

Bước 1: Phi thơm tỏi và hành tây với vài thìa nước trong khoảng 3 phút.

Bước 2: Thêm cà rốt, cần tây, khoai tây đã được thái hạt lựu và nêm gia vị vừa ăn. Tiếp tục nấu trong 5-6 phút cho đến khi cà rốt và khoai tây mềm.

Bước 3: Thêm nước dùng sau đó đổ cà chua và đậu xanh vào nồi. Thêm lúa mạch và đun sôi.

Bước 4: Giảm nhiệt và nấu súp không đậy nắp trong vòng 12-15 phút. Trang trí và thưởng thức