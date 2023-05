Bác sĩ cảnh báo nguy hại tia cực tím ăn da

Hôm nay, 14-5, theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn chỉ số tia cực tím (UV) tại TP HCM đang ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao. Giới chuyên môn đưa ra lời khuyên để người dân phòng tránh tác hại cho sức khỏe.

Theo đó, thời điểm tia UV có cường độ mạnh nhất là từ 10 giờ đến tầm 14-15 giờ trong ngày. Tia UV có 3 loại: A, B, C. Tia UVA có bước sóng 315 - 380 nm, có thể xuyên qua mây mù, không khí, gây lão hóa da. Tia UVB có bước sóng 280 - 315 nm, gây say nắng, tổn thương làm đen da. Tia UVC có bước sóng 100 - 280 nm, gây ung thư da nhưng đã có tầng ô-zôn chặn lại. Con người thường tiếp xúc với UVA (90%) và UVB (10%). Thời điểm có tia UV: sáng, chiều, tối, trời nắng hay có mây, mưa, lúc nào cũng có, cường độ mạnh nhất là vào khoảng 10 giờ đến tầm 14-15 giờ trong ngày.

Chỉ số tia cực tím tại TP HCM đang ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao, cần biết bảo vệ cơ thể khi ra đường

Theo PGS-TS-BS Lê Thái Vân Thanh, Trưởng Khoa Da liễu-Thẩm mỹ da Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, ánh nắng mặt trời với thủ phạm chính là tia tử ngoại có thể gây ung thư da vì tác động sinh ra nhiều gốc tự do, gây tổn thương DNA của tế bào da. Chưa kể một số bệnh da thường gặp và tăng cao do tác động trực tiếp của ánh nắng mặt trời là viêm da ánh sáng, bỏng nắng và mề đay do ánh nắng. Những bệnh liên quan đến thẩm mỹ da do bị tác động lâu dài của ánh nắng mặt trời như sạm da, rám má, lão hóa da…

Để đối phó "nắng đốt" cần các biện pháp phòng tránh như sau. Thứ nhất, là phương pháp vật lý: đội nón rộng vành, có chiều rộng vành hơn 2,5 cm, phủ được 2/3 khuôn mặt; sử dụng dù, đeo mắt kính màu sậm, màu đen, bịt kín khẩu trang; khẩu trang: phủ kín mặt, chừa 2 mắt đeo kính, sử dụng màu đen, sậm (có tác dụng chống nắng 90%, khẩu trang màu sáng chỉ có tác dụng chống nắng 60%), vải dầy, dệt chéo. Khẩu trang y tế màu xanh chỉ có tác dụng cản bụi, quá mỏng, không có tác dụng chống nắng; tránh nắng trong bóng râm, cây có bóng mát.

Thứ hai là sử dụng kem: SPF (chống tia UVB, dấu * hoặc+ có tác dụng chống tia UVA); cần lựa chọn kem chống nắng có cả 2 đặc tính trên để có thể chống cả tia UVA và UVB (chỉ số SPF càng cao, bảo vệ càng được lâu, tuy nhiên nếu quá cao sẽ gây kích ứng da).

Lưu ý khi sử dụng kem chống nắng: thoa trước 15 - 20 phút trước khi đi ra ngoài nắng, kem chống nắng chỉ có tác dụng 2 - 3 giờ, sau đó cần rửa mặt và thoa lại kem mới để có tác dụng bảo vệ tốt, nếu không càng dễ gây ra bắt nắng.

Đối với những người làm việc tại môi trường biển, ẩm ướt hay ra nhiều mồ hôi cần sử dụng kem chống nắng chống thấm nước, 1 - 1 giờ 30 phút thoa lại kem một lần. Một số tác dụng phụ của kem chống nắng có thể gây kích ứng da, thoa quá kỹ có thể làm mất hấp thụ vitamin D.

Cuối cùng là biện pháp có thể sử dụng viên chống nắng: có tác dụng từ trong người ra nên thời gian bảo vệ được lâu hơn; uống trước 30 phút đến 1 giờ, lặp lại sau mỗi 6 giờ; thường uống vào sáng, trưa; chi phí tốn kém hơn.

"Trẻ em cần được đặc biệt chú ý phòng tránh tác hại của tia UV. Làn da của trẻ vốn non nớt và dễ tổn thương. Trẻ thường xuyên vui chơi, chạy nhảy ngoài trời dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh về da do tác hại từ tia cực tím cao hơn nhiều lần so với người trưởng thành", BS Thanh lưu ý thêm.