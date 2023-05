Sau nắng nóng kỷ lục, giông lốc càn quét miền Trung, 3 ngư dân mất tích

Tại Quảng Trị: Rạng sáng 8/5 địa phương này có mưa, gió giật, một số nơi xảy ra giông, lốc làm tốc mái nhiều nhà dân, hàng nghìn héc ta lúa bị ngã đổ. Hai vợ chồng ngư dân đi đánh cá trong đêm gặp nạn mất tích.

Cụ thể, khoảng 1h ngày 8/5, trong khi đi đánh cá trên vùng biển cách bờ khoảng 400m, 2 thuyền máy của ông Nguyễn Văn Thế (47 tuổi) và Trần Văn Việt (50 tuổi) cùng trú tại thôn Thái Lai (xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) gặp giông, lốc đánh chìm, 2 ngư dân tự bơi được vào bờ. Đồn Biên phòng Cửa Tùng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối phối hợp với chính quyền địa phương, cùng với các lực lượng tổ chức tìm kiếm và đưa phương tiện vào bờ.

Lực lượng chức năng Quảng Trị đang triển khai các đội tàu tìm kiếm 2 ngư dân mất tích. (Ảnh: Phan Vĩnh)

Cũng trong đêm 4/8, rạng sáng 5/8, ông Nguyễn Văn Toan (53 tuổi) cùng vợ là Nguyễn Thị Toán (51 tuổi), trú tại thôn Xuân Quy (xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) dùng thuyền nhỏ đi đánh cá ở vùng biển gần bờ, gặp lốc xoáy khiến hai người mất tích.

Hiện nay, Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng xác định được khu vực tàu cá bị chìm. Tại biển Cửa Việt, các lực lượng biên phòng, cảng vụ, chính quyền địa phương và ngư dân đang phối hợp tìm kiếm ngư dân mất tích nhưng vẫn chưa thấy.

Tại Quảng Bình: Đồn Biên phòng Ngư Thủy (Bộ đội Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Bình) cho biết, rạng sáng 8/5, có 9 thuyền nan cùng 9 ngư dân chủ yếu là người dân xã Ngư Thủy Bắc (huyện Lệ Thuỷ) trong lúc khai thác hải sản trên biển gặp nạn và sóng đánh lật gây chìm thuyền. Khu vực các thuyền gặp nạn cách bờ biển địa phương khoảng 3-5 hải lý.

Đến sáng 8/5, tám thuyền viên đã vào bờ an toàn; một thuyền viên mất tích là ông Nguyễn Văn Th. (sinh năm 1971, trú thôn Trung Thành (xã Ngư Thủy Bắc).

Lực lượng chức năng Quảng Bình đang đưa thuyền và ngư dân gặp nạn do giông lốc vào bờ.

Tại Nghệ An: Sáng 8/5, Phòng nông nghiệp huyện Quỳ Châu (tỉnh Nghệ An) cho biết, trận dông lốc vừa qua đã khiến ít nhất 67 ngôi nhà của người dân trên địa bàn bị hư hỏng. Trong đó, hai nhà cấp 4 bị sập, 64 nhà dân và một trường THPT lợp bằng tôn, ngói bị tốc mái. Lúa, hoa màu trên nhiều cánh đồng bị hư hỏng, một số cột điện, cây xanh của các của hộ dân bị hư hỏng.

Trong khi đó, tại các xã Mường Nọc, Châu Kim, Tiền Phong (huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) cũng xảy ra lốc xoáy làm 5 nhà tốc mái, một nhà làm bằng cột gỗ bị sập hoàn toàn. Tại xã Bảo Thắng (huyện Kỳ Sơn) có ba nhà bị tốc mái do dông lốc.

Tại Thừa Thiên - Huế: Lúc 03h40 ngày 08/5, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An nhận được tin báo tàu cá mang số hiệu TTH 91075 TS chở 4 người do ông Trương Viết Hiệp (trú thôn An Dương 1, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) làm thuyền trường và tàu cá mang số hiệu TTH 92349 TS chở 4 người do ông Phan Văn Liền (trú thôn An Dương 3, xã Phú Thuận) làm thuyền trưởng gặp nạn tại khu vực bờ biển thôn Cự Lại Nam (xã Phú Hải, huyện Phú Vang).

Lực lượng chức năng đang "giải cứu" con tàu bị sóng đánh vào bờ, mắc cạn tại khu vực bờ biển Thừa Thiên - Huế.

Theo đó, trong lúc đang neo đậu tại vùng biển xã Phú Hải thì 2 tàu cá bị giông lốc đánh dạt vào bờ biển khiến tàu TTH 91075 TS bị chìm và tàu TTH 92349 TS mắc cạn. Rất may không có thiệt hại về người.