Cơn mưa vàng "xối xả" giải nhiệt cho Hà Nội, chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng kinh hoàng

Do tác động của không khí lạnh, nắng nóng ở Thủ đô Hà Nội chấm dứt, mưa dông xuất hiện diện rộng, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ C.