Bà xã Jang Dong Gun hé lộ bí quyết giữ được vóc dáng mảnh mai ở tuổi 51: Tuyệt đối không ăn khung giờ này

Mới đây, sau thời gian dài "ở ẩn" tập trung chăm sóc gia đình và công việc kinh doanh riêng, diễn viên Go So Young - bà xã Jang Dong Gun đã nhận lời xuất hiện trên một chương trình phát sóng trên Youtube.

Tại đây, Go So Young đã có những chia sẻ xung quanh cuộc sống gia đình. Trong đó, bà xã Jang Dong Gun có hé lộ về bí quyết giữ gìn vóc dáng khi đã bước sang độ tuổi ngũ tuần.

Bà xã Jang Dong Gun nhịn ăn gián đoạn và tuyệt không ăn khuya để giữ dáng

Cụ thể, khi được MC Oh Eun Young hỏi về vấn đề giảm cân, Go So Young đã thành thực trả lời rằng: "Tôi thực hiện chế đố nhịn ăn gián đoạn. Tôi ăn bất cứ thứ gì bản thân muốn cho đến 8 giờ tối. Tôi không ăn khuya và tôi nặng hơn vẻ ngoài một chút. Tuy nhiên, mắt cá chân và cổ tay của tôi khá gầy, gần như không có mỡ ở những chỗ khó chú ý tới".

Dĩ nhiên, ngoài chế độ ăn uống khoa học và hợp lý, Go So Young cùng dành nhiều thời gian luyện tập tại phòng gym, pilates... Trên trang cá nhân, bà xã Jang Dong Gun cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh luyện tập thể thao của bản thân.

Chẳng những vóc dáng, nhan sắc của Go So Young cũng là điểm thu hút sự chú ý từ công chúng. Dù hiện tại đã ở độ tuổi ngũ tuần, nhưng vẻ ngoài của bà xã Jang Dong Gun vẫn được nhận xét là trẻ trung, rạng rỡ, không nhìn thấy dấu hiệu lão hóa.

Ở tuổi ngũ tuần, Go So Young vẫn sở hữu vóc dáng nuột nà khiến ai nấy đều phải ghen tị

Ngoài chế độ ăn hợp lý, Go So Young cũng tích cực luyện tập nhiều môn thể thao



Sinh năm 1972, Go So Young là một trong những mỹ nhân được đánh giá cao cả về mặt nhan sắc và diễn xuất. Thậm chí, nhan sắc của cô còn được đánh giá cao hơn các tượng đài như: Kim Tae Hee, Song Hye Kyo, Jeon Ji Hyun. Sau khi kết hôn cùng Jang Dong Gun cũng như có 2 nhóc tì, Go So Young dần lui về phía sau hậu trường, chăm sóc gia đình nhỏ và việc kinh doanh riêng.