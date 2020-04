Bà Tân được con trai làm tặng hẳn chiếc bát to "khủng bố", liền làm ngay một bát phở siêu to khổng lồ giữa mùa dịch

Nếu trước kia, nói đến việc ăn một bát phở, ai nấy đều sẽ nghĩ ngay đến chuyện ăn ở đâu, phở gì, ăn phở bò hay phở gà... thì bây giờ, có lẽ chỉ cần nghĩ đến việc làm sao để có phở ăn là tốt lắm rồi. Khi mọi hàng quán đều đóng cửa tạm thời, việc nấu ăn tại nhà càng lên ngôi. Chẳng thế mà ngay cả phở, bún cũng được dân tình tự nấu ở nhà với tần suất nhiều hơn bao giờ hết.

Mới đây, hoà chung không khí tự nấu ăn tại nhà, bà Tân Vlog cũng làm hẳn một bát phở siêu to khổng lồ. Điểm đặc biệt lần này là bà đã sử dụng chiếc bát sứ siêu to khổng lồ có in chữ "Bà Tân Vlog" được cậu con trai làm tặng.

Dù đang trong thời kì dịch bệnh nhưng bà cũng có gắng chuẩn bị nguyên liệu rất đầy đủ. Ngoài xương để hầm, thịt bò, bánh phở, bà còn dùng luôn những thứ "của nhà trồng được" như hành củ (dù những của hành này được bà miêu tả là hơi "suy dinh dưỡng").

Sau thời gian "vật lộn" chặt xương, luộc qua xương rồi bỏ vào hầm, bà Tân đã có được một nồi nước dùng siêu to khổng lồ. Thịt bò được bà thái mỏng rồi trần tái vì theo bà, như vậy ăn mới ngọt và ngon. Bát phở nhanh chóng được hoàn thành, lại còn được bà trang trí thêm những quả ớt tỉa hoa rất tỉ mỉ nữa.

Vì là thời kì dịch bệnh nên nhà bà cũng không có nhiều cháu chắt hay họ hàng tới chơi. Thế nên bà Tân chỉ ăn phở cùng với con trai, con gái và một người cháu hàng xóm.