Bà Michelle Obama gây bất ngờ với diện mạo mới

Bà Michelle Obama thay đổi rõ ràng phong cách thời trang kể từ sau khi rời Nhà Trắng. Ảnh: IG

Bà Michelle Obama dành cả một tháng (từ giữa tháng 11 đến giữa tháng 12) để quảng bá cho cuốn sách mới The Light We Carry. Đây là cuốn sách thứ hai của cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ sau cuốn Becoming, phát hành năm 2018 sau khi bà và chồng, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama rời Nhà Trắng.

Bên cạnh những buổi trò chuyện và thông điệp ý nghĩa, tour quảng bá còn mang đến loạt khoảnh khắc cho thấy sự biến chuyển về phong cách của một trong những đệ nhất phu nhân có gu thời trang nhất trong lịch sử.

Trên thực tế, sự thay đổi này đã diễn ra từ 4 năm trước và bắt đầu từ một đôi giày. Trong chuyến quảng bá cuốn Becoming vào tháng 12/2018, tác giả sinh năm 1964 xuất hiện trên sân khấu Trung tâm Barclays ở Brooklyn (New York, Mỹ) với đôi boot cao đến đùi lấp lánh của Balenciaga. Bà Obama lập tức bị chỉ trích về mức giá 3.900 USD của đôi boot. Tuy nhiên, bà chỉ nói: “Giờ đây, tôi được tự do làm bất cứ điều gì”.

Đôi boot lấp lánh mở đầu cho một phong cách táo bạo hơn của cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ. Ảnh: Getty Images

CNN đánh giá sự lựa chọn trang phục của bà Obama chuyển từ những kiểu dáng cổ điển, sang trọng để phù hợp với phong cách Đệ nhất phu nhân Mỹ sang tươi vui và cá tính hơn. Bà thử thách bản thân qua những trải nghiệm mới từ quần ống rộng, đồ thể thao đến vải denim và “cây” da...

Bà Obama cũng thay đổi kiểu tóc bình thường sang tóc tết dây thừng. Trong cuộc trò chuyện với Ellen DeGeneres ngày 15/11, nhà hoạt động 58 tuổi tiết lộ đó là phong cách bà muốn có khi ở Nhà Trắng nhưng phải kìm nén bởi áp lực phải giữ tóc thẳng để người Mỹ “thích nghi” được với một tổng thống da đen.

Một trong những vẻ ngoài gây ấn tượng nhất của bà Obama gần đây là khi tham gia chương trình tại Nhà hát Fox ở thành phố Atlanta (Mỹ) vào 6/12. Bà mẹ hai con khoác áo thể thao nhiều màu phong cách thập niên 1990 với quần đen cạp cao, kết hợp chiếc bodysuit lệch vai và boot mũi nhọn màu đen. Bên cạnh đó, nữ tác giả còn búi cao nửa mái tóc, sơn móng tay vàng và đeo nhẫn to bản.

Hình ảnh tươi trẻ này nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Họ đánh giá bà Obama cho thấy được sự vui vẻ, tràn đầy năng lượng nhờ phong cách mới.

Diện mạo khác lạ, trẻ trung hơn của bà Obama. Ảnh: IG

Theo Foot Wear News, sự thay đổi của bà Obama không chỉ xác định lại những gì tạo nên trang phục chuyên nghiệp mà phụ nữ có thể và nên mặc, mà còn lật ngược lại di sản hàng trăm năm của phong cách Đệ nhất phu nhân Mỹ.

Đằng sau vẻ ngoài của bà Obama là nhà tạo mẫu lâu năm, Meredith Koop. Từ vai trò trợ lý, Koop trở thành stylist chính cho bà Obama từ năm 2010.

"Tôi luôn suy nghĩ về những thời điểm khác nhau: điều gì phù hợp với khán giả sắp gặp bà ấy, điều gì thoải mái và điều gì sẽ trông bắt mắt" - Koop nói với InStyle năm 2021.

Theo CNN, Foot Wear News