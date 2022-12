Bà Michelle bất mãn với ông Barack Obama suốt 10 năm

Trong cuộc phỏng vấn trên Revolt TV vào tháng 12, bà Michelle Obama gây chú ý khi chia sẻ về những năm đầu chung sống với chồng, ông Barack Obama.

Bà Michelle Obama trải lòng về cuộc sống hôn nhân trên truyền hình.

Khác với hình ảnh "tình bể bình" như công chúng thường thấy, cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ thừa nhận họ cũng giống như hầu hết cặp vợ chồng khác, có khoảng thời gian “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”.

“Mọi người nghĩ tôi đang bịa đặt khi nói điều này. Đã có 10 năm tôi không thể chịu nổi chồng mình. Đoán xem nó xảy ra khi nào? Khi những đứa trẻ còn nhỏ”, bà Obama cho biết.

Nữ tác giả 58 tuổi giải thích bà phải gánh vác phần lớn trọng trách chăm sóc gia đình và nuôi dạy hai con nhỏ. Trong khi đó, chính trị gia 61 tuổi thường xuyên vắng mặt. Bà cảm thấy tức giận khi chồng dành thời gian để chơi golf hoặc đi công tác, còn bà phải cố gắng cân bằng giữa việc làm mẹ và luật sư.

“Hôn nhân không phải là 50/50. Đôi khi tôi 70, anh ấy 30. Chúng tôi đã kết hôn 30 năm. Tôi mất 10 năm cảm thấy tồi tệ”, bà Obama trải lòng.

Ông Barack quen bà Michelle khi ông còn là một cố vấn tại công ty luật Sidley & Austin ở Chicago (Mỹ). Buổi hẹn hò đầu tiên của họ là cùng nhau đi xem bộ phim Do the Right Thing (tạm dịch: Làm điều đúng đắn).

Sau 3 năm hẹn hò, họ kết hôn vào tháng 10/1992. Họ lần lượt chào đón hai con gái Malia và Sasha đến với thế giới vào năm 1998 và 2001. Cả hai đều sống trong Nhà Trắng trong 2 nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ của cha họ.

Tháng 11, bà Michelle tiết lộ hai chị em hiện đang ở chung một nhà ở Los Angeles. Chị cả đang làm công việc biên kịch trong lĩnh vực truyền hình, còn em gái theo học Đại học Nam California.

Sasha đang hẹn hò với Clifton Powell Jr., giám đốc công ty nghệ thuật kiêm con trai của nam diễn viên Clifton Powell. Mùa hè năm nay, Malia, được cho là đang trong mối quan hệ tình cảm với nhà sản xuất âm nhạc Dawit Eklund.

Bà Obama bất mãn với chồng trong suốt 10 năm vì phải gánh vác nhiều việc nhà hơn

Theo Page Six