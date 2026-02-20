Bà mẹ Hà Nội đề xuất trường học làm 1 việc gây tranh cãi: Người khen hài hước, người chỉ trích gắt

"Đề nghị các trường mở cửa đón trẻ để phụ huynh còn được nghỉ Tết với. Mệt quá, ngày Tết bao nhiêu việc mà suốt ngày con đòi mẹ chơi cùng, lại chẳng biết chơi gì, cho xem tivi nhiều cũng không được…".

Chỉ một dòng chia sẻ của một bà mẹ ở Hà Nội trong một hội nhóm phụ huynh đã nhanh chóng thổi bùng tranh luận những ngày đầu năm. Người thì bật cười vì thấy "đúng quá", người lại gay gắt cho rằng đó là suy nghĩ ích kỷ. Một câu nói tưởng như bâng quơ lại chạm vào nhiều cảm xúc khác nhau.

Ảnh minh hoạ

Tranh luận

Ở chiều đồng cảm, không ít phụ huynh thừa nhận đây là "tình cảnh chung". Tết với người lớn không chỉ là nghỉ ngơi mà còn là chuỗi ngày tất bật: dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, tiếp khách, đi chúc Tết hai bên nội ngoại. Trong guồng quay ấy, việc một đứa trẻ nghỉ học dài ngày, luôn chân luôn tay và liên tục đòi bố mẹ chơi cùng đôi khi khiến người lớn… quá tải thật sự.

Một số ý kiến cho rằng, câu nói kia đơn giản chỉ là lời than vui cho đỡ mệt, không nên suy diễn quá nặng nề. "Mẹ chia sẻ vui thôi mà", một tài khoản bình luận. Có người còn hài hước: "Hãy tận hưởng đi chủ top để hiểu giáo viên họ vất vả thế nào". Với họ, đó là câu nói phản ánh áp lực nuôi dạy con trong đời sống hiện đại, nơi nhiều cha mẹ vừa phải làm việc, vừa gánh trách nhiệm chăm con gần như 24/24 giờ trong dịp lễ.

Tuy nhiên, làn sóng phản đối cũng không hề nhỏ. Họ bày tỏ quan điểm: Tết là thời gian nghỉ ngơi chính đáng của thầy cô. Họ cũng có gia đình, con cái, cũng cần được sum họp; chỉ trông con 1 ngày đã mệt thì mới hiểu giáo viên vất vả ra sao. Thậm chí có người cho rằng những bài viết như vậy "không nên duyệt" vì dễ gây hiểu lầm và tạo hình ảnh tiêu cực về phụ huynh.

Bên cạnh những lời chỉ trích, cũng có nhiều góp ý mang tính xây dựng. Một số phụ huynh chia sẻ kinh nghiệm: có thể cùng con đọc truyện rồi yêu cầu kể lại, chơi lắp ghép, đóng vai, học toán – tiếng Việt qua ứng dụng, cho con xuống bếp phụ nấu ăn, đi chúc Tết, chụp ảnh đầu năm… Có người kể, cho con về quê bốn ngày, trẻ chỉ mê chạy nhảy ngoài sân, nhặt lá, chơi những trò tuổi thơ của bố mẹ, chẳng còn đòi tivi.

Một phụ huynh viết: "Bản thân mình lại vui khi con được nghỉ Tết. Ngày xưa mình cũng háo hức nghỉ Tết biết bao. Nghỉ hè còn phải ở nhà một mình vì bố mẹ đi làm, còn Tết là dịp chơi với con thoải mái nhất". Ý kiến này nhắc nhớ rằng ký ức Tết tuổi thơ của nhiều người chính là những ngày được ở bên gia đình, không vướng bận bài vở.

Suy cho cùng, Tết là dịp nghỉ chung cho tất cả: phụ huynh, học sinh và giáo viên. Việc nuôi dạy con chưa bao giờ là hành trình dễ dàng. Những phút "đuối sức" của cha mẹ là có thật, nhưng nhu cầu được nghỉ ngơi của thầy cô cũng chính đáng không kém. Có lẽ điều quan trọng không nằm ở chuyện mở cửa trường sớm hay muộn mà ở cách người lớn nhìn nhận vai trò của mình trong những ngày con được ở nhà.

Bởi với trẻ nhỏ, vài ngày Tết trôi qua rất nhanh. Điều còn lại trong ký ức có thể không phải là mâm cỗ đầy hay bao lì xì dày mà là việc bố mẹ đã ở bên con như thế nào trong quãng thời gian ngắn ngủi ấy.