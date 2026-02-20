Clip buồn nhất những ngày đầu năm: Ai có con cũng thấy tim "hẫng" 1 nhịp!

Những ngày đầu năm vốn dĩ là khoảng thời gian người ta mong chờ sự nhẹ nhàng, tử tế và may mắn. Thế nhưng, một vụ va chạm giao thông xảy ra lại khiến nhiều người không khỏi ngao ngán bởi cách người lớn ứng xử trước mặt con trẻ.

Theo đoạn clip được chia sẻ, chiếc xe của 1 người đàn ông bị một phụ nữ điều khiển xe máy va phải. Điều đáng nói là phía sau xe máy này kéo theo một xe tự chế, phía sau nữa còn lôi thêm một kệ sắt cồng kềnh và chở theo hai đứa trẻ. Cú va chạm khiến phần đuôi ô tô bị hư hỏng, còn một trong hai bé bị va đầu khiến nhiều người xem clip không khỏi xót xa. Sự việc được ghi lại vào ngày 29 Tết.

Ảnh cắt từ clip

Mọi chuyện có lẽ đã khác nếu người gây va chạm bình tĩnh nhận trách nhiệm. Nhưng thay vì vậy, việc đầu tiên người phụ nữ làm là quay lại la mắng, đổ lỗi cho chính hai đứa trẻ đi cùng, cho rằng mình đã nhắc nhở nhưng chúng không nghe. Sau đó, chị lớn tiếng tranh cãi, đề nghị mỗi bên chịu một nửa tiền sửa xe. Khi chủ xe không đồng ý, chị tuyên bố thẳng không trả đồng nào.

Câu chuyện chưa dừng ở đó. Sang mùng 1 Tết, “hiệp hai” tiếp tục trên mạng xã hội. Chủ xe muốn đưa phương tiện vào hãng để kiểm tra và sửa chữa, còn người phụ nữ nhất quyết yêu cầu ra tiệm “ở quê” cho nhanh, khẳng định tay nghề “thợ làng là VIP rồi”. Cao trào là khi chị đăng bài “phốt ngược” chủ xe với những lời lẽ nặng nề, thậm chí tuyên bố thà đem tiền đi làm từ thiện còn hơn bồi thường.

Cần nói rõ, đến thời điểm này, câu chuyện vẫn chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, nên đúng sai pháp lý thuộc về bên nào vẫn phải chờ cơ quan có thẩm quyền phân xử. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người băn khoăn lại nằm ở một khía cạnh khác: cách người mẹ hành xử ngay trước mặt con mình.

Trước hết, xét về quy định giao thông, xe hai bánh về cơ bản không được phép kéo theo phương tiện khác hay chở hàng cồng kềnh gây nguy hiểm. Trong trường hợp này, người mẹ vừa kéo xe tự chế, vừa lôi thêm kệ sắt phía sau, lại còn chở theo con nhỏ rõ ràng là tình huống tiềm ẩn rủi ro rất lớn. Không ít người thẳng thắn nhận xét: nếu nói về mức độ nguy hiểm, cảnh tượng này thậm chí còn khiến người ta “giật mình” hơn cả những màn nẹt pô, đánh võng ngoài đường.

Nhưng điều buồn nhất không nằm ở cú va chạm mà ở cách người lớn phản ứng sau đó.

Thay vì hoảng sợ vì con suýt gặp nguy hiểm, thay vì một lời xin lỗi vì đã đặt con vào tình huống rủi ro, người mẹ lại chọn cách đổ lỗi ngược cho chính đứa trẻ. Trong mắt con, khoảnh khắc ấy có thể trở thành một bài học rất sâu nhưng là bài học theo hướng nào?

Trẻ con học bằng cách quan sát người lớn. Khi con chứng kiến mẹ lớn tiếng cãi vã, phủi trách nhiệm, dùng lời lẽ nặng nề trên mạng xã hội, các em rất dễ hình thành nhận thức lệch lạc: rằng khi sai có thể chối, khi yếu thế có thể lớn tiếng, khi tranh chấp thì hơn thua bằng lời.

Ngược lại, nếu trong tình huống ấy, người mẹ bình tĩnh kiểm tra con có sao không, chủ động nhận phần trách nhiệm của mình và cùng người bị thiệt hại tìm cách giải quyết, thì bài học con nhận được sẽ hoàn toàn khác: dũng cảm nhận lỗi, tôn trọng người khác và đặt an toàn lên trên hết.

Một chi tiết khiến nhiều người chạnh lòng là hình ảnh cậu bé bị va đầu. Trẻ con không hiểu hết đúng sai của người lớn, nhưng các em cảm nhận rất rõ cảm xúc xung quanh mình. Sự hoảng loạn, căng thẳng hay những lời qua tiếng lại gay gắt đều có thể trở thành ký ức không vui trong ngày Tết đáng lẽ phải bình yên.

Mạng xã hội có thể nóng lên vài ngày rồi lắng xuống, chiếc xe rồi cũng sửa xong. Nhưng cách người lớn ứng xử trước mặt con cái mới là điều ở lại lâu nhất.

Bởi nuôi dạy con chưa bao giờ chỉ là những lời răn dạy trên bàn ăn. Đó còn là từng phản ứng ngoài đời thật lúc va chạm, lúc mâu thuẫn, lúc mình ở thế bất lợi.

Ngày đầu năm, câu chuyện này khiến nhiều người thở dài không phải vì một vụ quẹt xe, mà vì một câu hỏi lớn hơn: khi người lớn hành xử thiếu bình tĩnh trước mặt con, thì dù đúng hay sai sau này được phân định ra sao, bài học mà đứa trẻ mang theo mới là điều đáng suy ngẫm nhất.