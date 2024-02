"Bà cả Penthouse" Lee Ji Ah lộ visual gây tranh cãi, bị tố nghiện dao kéo đến mức biến thành 1 người hoàn toàn khác

Vào hôm 31/1, tờ Koreaboo đưa tin ngoại hình của “bà cả Penthouse ” Lee Ji Ah bỗng trở thành chủ đề gây bàn tán sau màn xuất hiện trên 1 kênh YouTube để tuyên truyền cho bộ phim mới mang tên Queen Of Divorce. Trong buổi phát sóng, nữ diễn viên sinh năm 1978 khiến công chúng bất ngờ với gương mặt có phần cứng nhắc, thiếu tự nhiên và trông khác lạ so với thời gian trước. Từ đây, tin đồn mỹ nhân Penthouse lạm dụng “dao kéo” đến mức biến thành người khác đã xuất hiện rầm rộ trên mạng xã hội xứ kim chi.

Cộng đồng mạng xôn xao bàn tán trước nghi vấn Lee Ji Ah vừa phẫu thuật thẩm mỹ: “Ủa sao cô ấy can thiệp ‘dao kéo làm gì vậy? Gương mặt lúc trước của Lee Ji Ah đã rất xinh đẹp rồi mà’”, “Tốt nhất Lee Ji Ah đừng đụng chạm vào gương mặt mình nữa đi. Hồi đóng My Mister (2018), tôi thấy cô ấy rất lôi cuốn”, “Gương mặt cô ấy lại tiếp tục thay đổi”, “Thật sự người này là Lee Ji Ah ư? Tôi không nhận ra nổi luôn đấy. Cô ấy trông quá khác so với lúc trước”, “Cô này kiểu lạm dụng thẩm mỹ. Lúc trước tôi nhớ Lee Ji Ah từng ‘dao kéo’ rồi thì phải”, “Người này là ai thế? Có đúng là Lee Ji Ah không vậy?”... Tuy nhiên cũng có ý kiến bênh vực rằng nữ diễn viên không có gì là quá khác lạ so với trước đây, chỉ là do cô không trang điểm nên mới trông khác biệt so với diện mạo trên màn ảnh mà thôi.

Lee Ji Ah trở thành tâm điểm bàn tán với màn lộ diện khác lạ, trông khác xa so với thời điểm khoảng 1 năm trước (hình phải)

Nữ diễn viên gây xôn xao vì gương mặt cứng nhắc, thiếu tự nhiên. Nhiều netizen cho rằng Lee Ji Ah đang phải hứng chịu hậu quả từ việc lạm dụng thẩm mỹ

Công chúng bày tỏ sự tiếc nuối khi chứng kiến diện mạo nữ minh tinh đình đám qua 1 kênh YouTube mới đây. Tuy nhiên, cũng có ý kiến bênh vực rằng do nữ diễn viên không make up chỉn chu nên nhìn mới khác biệt hẳn

Trước kia, Lee Ji Ah cũng từng dính nghi vấn đại tu nhan sắc sau khi hình ảnh tốt nghiệp được “đào xới” lên. Trong bức ảnh gây xôn xao ngày ấy, nữ diễn viên được nhận xét là chỉ sở hữu nhan sắc trung bình, trông khác hẳn so với diện mạo lung linh khi đã bước chân vào showbiz.

Lee Ji Ah (tên thật là Kim Sang Eun) dính nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ ngay từ những năm đầu “chân ướt chân ráo” vào showbiz. Qua hình ảnh ngày ấy - bây giờ, netizen đặt nghi vấn nữ diễn viên họ Lee “đập mặt xây lại” để khiến nhan sắc trở nên hoàn hảo, cuốn hút

Lee Ji Ah chính thức bước chân vào làng giải trí Hàn Quốc từ năm 2007. Nhờ sự hậu thuẫn của chồng cũ - huyền thoại Kpop Seo Taiji, cô thuận lợi nhận được vai diễn nặng ký trong tác phẩm bom tấn Thái Vương Tứ Thần Ký và trở nên nổi tiếng chỉ sau 1 đêm. Từ đó đến nay, nữ nghệ sĩ 7X tiếp tục gặt hái được nhiều thành công nhờ loạt tác phẩm truyền hình như Beethoven Virus, My Mister, Penthouse...

Lee Ji Ah nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ nhiều vai diễn nặng ký trong các tác phẩm ăn khách

Nguồn: Koreaboo