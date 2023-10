B Ray tự hé lộ lý do chia tay bạn gái hot girl, còn ẩn ý trách móc người cũ?

Gần đây, B Ray và Tammy Phạm liên tục có động thái ẩn ý đã chia tay đối phương sau gần nửa năm công khai hẹn hò thông qua những bài đăng, tin nhắn trong nhóm chat với người hâm mộ. Tối 5/10, B Ray đã ra mắt sản phẩm mới mang tên Anh Luôn Như Vậy, được netizen đồn đoán đây là lời nhắn gửi của nam rapper đến hot girl sinh năm 2001.

Trong lời rap, B Ray khiến netizen đặc biệt chú ý với câu mở đầu: "Lý trí như cô vợ nội trợ, suốt ngày tìm con tim bắt ghen. Hoài nghi là kẻ mù màu, chỉ nhận định sự việc trắng đen”. Không ít cư dân mạng cho rằng B Ray đang ngầm hé lộ nguyên nhân chia tay bạn gái hot girl là do cô nàng hay ghen, luôn hoài nghi về nam rapper. Điều này cũng là lý do khiến mối quan hệ của cả hai rạn nứt. Trong sản phẩm mới, B Ray còn khẳng định: “Em xứng đáng nhiều hơn như thế. Anh đồng ý và anh cũng vậy”.

B Ray tung MV Anh Luôn Như Vậy, được fan đồn đoán là sản phẩm nhắn gửi đến Tammy Phạm, đồng thời xác nhận đang độc thân

B Ray chính thức công khai bạn gái là Tammy Phạm trên trang cá nhân vào cuối tháng 2/2023. Tuy nhiên, nam rapper không chia sẻ gì thêm vì không muốn khán giả tập trung quá nhiều vào chuyện tình cảm cá nhân.



Cuối tháng 2/2023, rapper B Ray khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi chính thức công khai chuyện tình cảm với bạn gái là Tammy Phạm

Gần đây, Tammy Phạm còn có loạt động thái lạ, thường xuyên đăng tải dòng trạng thái buồn bã và nhiều tâm sự trên trang cá nhân. Cô ẩn ý cuộc sống bản thân đã có nhiều thay đổi: "Về nhà rồi. Không ai tặng hoa mỗi ngày cho bé, đưa bé đi ăn, ôm bé ngủ, nắm tay shopping" hay "New me in Saigon. Cuộc sống này còn nhiều điều xinh đẹp lắm nha", "Tình yêu trong mắt xưa kia là anh và em đó. Giờ đây tất cả hoá ra còn lại em và hoài niệm…", “Không muốn yêu đâu” hay bỗng dưng đăng clip ngân nga câu hát: “Có không giữ thì mất đừng tìm”...

Trong khi đó, B Ray chia sẻ những hoạt động, lịch trình thường ngày với fan và bày tỏ: "Thấy cái kênh này cũng vui, kiểu cảm giác như có người yêu, đi đâu báo cáo". Hàng loạt động thái đáng ngờ này khiến cư dân mạng cho rằng cặp đôi đang xảy ra trục trặc.