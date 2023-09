B Ray lên tiếng trước nghi vấn chia tay bạn gái hot girl và những động thái đáng ngờ của cả hai người

Những ngày qua, cư dân mạng xôn xao trước loạt động thái lạ của B Ray và bạn gái - Tammy Phạm. "Thám tử mạng" đã soi ra chi tiết cả hai không còn theo dõi nhau trên MXH. Nam rapper cũng không chia sẻ hình ảnh bên nửa kia.

Tammy và B Ray là cặp đôi được nhiều cư dân mạng yêu mến

Trong khi đó, Tammy Phạm còn có loạt động thái lạ, thường xuyên đăng tải dòng trạng thái buồn bã và nhiều tâm sự trên trang cá nhân. Cô ẩn ý cuộc sống bản thân đã có nhiều thay đổi: "Về nhà rồi. Không ai tặng hoa mỗi ngày cho bé, đưa bé đi ăn, ôm bé ngủ, nắm tay shopping" hay "New me in Saigon. Cuộc sống này còn nhiều điều xinh đẹp lắm nha". Hàng loạt động thái đáng ngờ này khiến cư dân mạng cho rằng cặp đôi đang xảy ra trục trặc.

Liên hệ B Ray để hỏi về nghi vấn rạn nứt tình cảm với bạn gái hot girl, phía nam rapper cho biết: "Đây là chuyện cá nhân nên B Ray xin phép không chia sẻ gì thêm về thông tin này".

Trong suốt những tháng qua, B Ray dồn sức tập trung cho vai trò HLV ở Rap Việt mùa 3. 2 vòng đầu tiên, Tammy Phạm vẫn đến trường quay cổ vũ cho bạn trai. Khoảnh khắc người đẹp ngồi dưới khán đài vẫn thường xuyên lọt vào ống kính camera. Tuy nhiên, sang đến vòng 3, cô không còn xuất hiện cùng nam rapper, ngoài ra cũng hạn chế chia sẻ về bạn trai nổi tiếng trên trang cá nhân.

Về phía B Ray, những bài đăng của anh vẫn xoay quanh các thí sinh trong chương trình. Thậm chí, anh còn sụt đến 11kg sau vòng 3 chỉ vì tập trung cho Rap Việt.

B Ray dồn sức tập trung cho Rap Việt mùa 3

B Ray chính thức công khai bạn gái là Tammy Phạm trên trang cá nhân vào cuối tháng 2/2023. Tuy nhiên, nam rapper không chia sẻ gì thêm vì không muốn khán giả tập trung quá nhiều vào chuyện tình cảm cá nhân.