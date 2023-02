Audi R8 từng của Đông Nhi và Ông Cao Thắng sau 6 năm qua tay 6 đời chủ nhưng trông ngày càng chất

Siêu xe R8 V10 Plus lần đầu tiên ra mắt thị trường Việt Nam trong sự kiện Audi Progressive được tổ chức vào hồi tháng 6/2016. So với phiên bản cũ, Audi R8 V10 Plus 2016 có một số thay đổi đáng chú ý trong thiết kế như cặp đèn pha LED toàn phần, lưới tản nhiệt hình tổ ong cỡ lớn mạ crôm sáng bóng, hốc gió dựng dọc 2 bên đầu xe cùng gương chiếu hậu tích hợp đèn tín hiệu dạng LED chạy theo tia.