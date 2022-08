Artistry: Sao sáng của làng mỹ phẩm thuần chay nay đã thành bảo bối gìn giữ nhan sắc Hoa hậu Việt

Dù là hoa hậu đăng quang, hay thí sinh vào Top chung kết, đều công nhận rằng: Hành trình vạn dặm đến thành công đều bắt nguồn từ làn da khỏe mạnh căng tràn sức sống.

3 giá trị cốt lõi dựng xây vẻ đẹp Health Beauty của Artistry

Đồng điệu trong tư duy định nghĩa cái đẹp, đồng lòng trong sứ mệnh lan toả vẻ đẹp từ làn da khỏe mạnh, Artistry đã chính thức trở thành đơn vị chăm sóc sắc đẹp Miss World Việt Nam 2022. Theo đại diện Artistry, làn da sáng khỏe, đẹp không tì vết là "vũ khí" giúp các thí sinh phát huy được vẻ đẹp và sự tự tin, chinh phục ngôi vị cao nhất và mang nét đẹp Việt tỏa sáng trên đường đua quốc tế.

Chất lượng về vẻ đẹp khoẻ mạnh của Artistry gói gọn trong 3 tiêu chí sau:

- Luôn tiên phong, ứng dụng khoa học: Lời cam kết đầu tiên dành cho vẻ đẹp khoẻ mạnh của Artistry đến từ sức mạnh từ khoa học làn da tiên tiến và dưỡng chất thực vật tinh khiết Phytonutrients. Nguyên liệu trong mỗi sản phẩm Artistry™ đều được tinh chọn và dẫn chiết nhờ các nghiên cứu khoa học và công nghệ làn da tiên tiến nhất. Đây là cốt lõi tạo nên hiệu quả nhanh chóng của các sản phẩm Artistry™.

- Gốc thực vật, lành tính với mọi người: Với tôn chỉ vẻ đẹp trường tồn phải được dựng xây từ những yếu tố bền vững, các thành phần sản phẩm của Artistry đều đảm bảo tiêu chuẩn Mỹ sạch và truy xuất nguồn gốc. Sản phẩm đã được Hiệp hội The Vegan (The Vegan Society) chứng nhận không chứa thành phần có nguồn gốc từ động vật và không thử nghiệm trên động vật. Đồng thời, sản phẩm được cam kết không chứa hơn 1.300 thành phần trong danh sách chất cấm sử dụng trong mỹ phẩm ban hành bởi Ủy ban châu Âu. Vì thế, mọi phụ nữ đều an tâm làn da được chăm sóc, nâng niu bởi những sản phẩm an toàn, tinh khiết nhất.

- Luôn cá nhân, độc quyền nuôi dưỡng: Tiêu chuẩn của cái đẹp không có biên giới, cũng như mọi phụ nữ không có điểm chung trong cách thức chăm sóc làn da. Vì thế, tôn chỉ cuối cùng trong sứ mệnh tôn vinh cái đẹp của Artistry chính là nuôi dưỡng da cá nhân hoá. Với lịch sử khoa học trong 60 năm, Artistry đã nghiên cứu độc quyền cùng nguồn dữ liệu đa dạng từ 32,000 làn da trên thế giới ở các độ tuổi, từng loại da, sắc tộc, và các khu vực trên toàn cầu đã giúp chúng tôi mang đến các giải pháp nuôi dưỡng, chăm sóc và làm đẹp dành riêng cho từng làn da đặc trưng.

Artistry - Mỹ phẩm thuần chay kết tinh nguồn dưỡng chất từ thực vật nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh từ bên trong

Tôn vinh nhan sắc Việt, lan truyền vẻ đẹp Health Beauty



Á Hậu 2 Miss World Việt Nam 2022 Nguyễn Phương Nhi đồng thời cũng là cô gái chiến thắng giải thưởng Thí sinh có làn da đẹp nhất cuộc thi chia sẻ: "So với các sản phẩm thông thường, điểm khác biệt của thương hiệu mỹ phẩm thuần chay Artistry chính là sự an toàn, giàu dưỡng chất tự nhiên và giúp nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh. Điều này giúp Nhi an tâm sử dụng mỗi ngày".

Artistry tự hào đồng hành cùng Á hậu 2 Nguyễn Phương Nhi tỏa sáng với làn da khỏe mạnh căng tràn sức sống

Trong suốt 6 tháng tham dự cuộc thi, bạn đồng hành đáng tin cậy của Á hậu 2 Nguyễn Phương Nhi và các người đẹp Miss World chính là Artistry. Với Á hậu 2 Nguyễn Phương Nhi, dòng sản phẩm Skin Nutrition của Artistry là giải pháp cá nhân hóa dựa trên nhu cầu và đặc tính của mỗi làn da. Sau mỗi lần sử dụng, làn da của nàng hậu như tiếp thêm năng lượng, căng tràn sức sống. Nhờ đó, cô luôn giữ thần thái rạng rỡ, sáng bừng và tỏa sáng trong suốt hành trình cuộc thi. Một làn da khoẻ mạnh từ bên trong chính là bí quyết để cô chạm danh hiệu "Thí sinh có làn da đẹp nhất" trong cuộc thi Miss World Vietnam 2022.

Đặc biệt, tại đêm chung kết, Đại diện Artistry - ông Huỳnh Thiên Triều - Tổng Giám đốc công ty Amway Việt Nam và bà Ôn Minh Hằng - Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông đã gửi tặng phần thưởng 2 năm sử dụng mỹ phẩm Artistry cho Tân Hoa hậu, Á hậu và 1 năm sử dụng cho Thí sinh có làn da đẹp nhất, viết tiếp hành trình chăm sóc cho làn da mạnh khoẻ sau đăng quang của 3 cô gái.

Artistry tiếp tục chắp cánh cho Top 3 đương kim Hoa hậu Miss World Việt Nam 2022 da khỏe đăng quang, da đẹp tỏa sáng

Healthy Beauty là giá trị cốt lõi và khác biệt của Artistry về vẻ đẹp, trong nỗ lực mang đến cho phụ nữ vẻ đẹp tự tin cùng làn da khỏe mạnh. Cuộc thi Miss World Vietnam 2022 đã khép lại, mở ra những con đường mới: sáng về tương lai, đẹp trong hình hài, khoẻ mạnh về tinh thần - sắc vóc lẫn làn da cho hoa hậu nói riêng và mọi cô gái Việt Nam nói chung. Tất cả cùng nhau tôn vinh làn da khoẻ mạnh, căng tràn sức sống theo đúng định nghĩa cái "Đẹp" của thương hiệu mỹ phẩm thuần chay Artistry.

Thông tin về nhãn hàng Artistry

Artistry là một thương hiệu mỹ phẩm đến từ Mỹ, được thành lập cách đây gần 60 năm, kinh doanh rộng khắp tại hơn 50 thị trường, được yêu mến và tin dùng bởi trên triệu phụ nữ trên toàn cầu.

Với triết lý "Healthy Beauty" – Vẻ đẹp từ làn da khỏe mạnh là giá trị cốt lõi và khác biệt của Artistry™, Artistry là thương hiệu mỹ phẩm thuần chay, kết tinh dinh dưỡng từ nguồn dưỡng chất thực vật tinh khiết, nuôi dưỡng một làn da khỏe đẹp từ bên trong.

Với thế mạnh nguồn dưỡng chất thực vật từ các trang trại hữu cơ cùng công nghệ khoa học làn da tiến tiến, Artistry cam kết minh bạch tất cả các thành phần nguyên liệu có trong sản phẩm và tuân thủ tiêu chuẩn mỹ phẩm sạch Clean Beauty. Các thành phần dưỡng chất thực vật trong sản phẩm có thể truy xuất được nguồn gốc.

