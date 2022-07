Artistry - Đơn vị chăm sóc sắc đẹp chính thức Miss World Việt Nam 2022 chia sẻ bí quyết sở hữu làn da chuẩn hoa hậu

Artistry đơn vị chăm sóc sắc đẹp chính thức Miss World Việt Nam 2022 sẽ làm rõ về tiêu chuẩn vẻ đẹp này.

Chân dung cô gái sở hữu ngôi vị Hoa Hậu Miss World Việt Nam 2022

Dù trong cuộc sống xã hội phát triển ngày nay, chân - thiện - mỹ luôn là kim chỉ nam để đánh giá tiêu chuẩn vẻ đẹp nhan sắc, tâm hồn và trí tuệ của người phụ nữ. Tiêu chí của cuộc thi Miss World Vietnam 2022 cũng là tìm kiếm một cô gái không chỉ xinh đẹp, tài năng mà còn có tấm lòng nhân ái, bản lĩnh, tự tin và xứng đáng đại diện cho nhan sắc Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Chính vì lẽ đó, Miss World Việt Nam 2022 đã chọn song hành cùng thương hiệu Artistry - Đơn vị chăm sóc sắc đẹp chính thức của cuộc thi nhằm tôn vinh nhan sắc tự nhiên, chăm sóc nét đẹp bền vững để các thí sinh tỏa sáng với làn da khỏe mạnh rạng rỡ. Bởi vì hơn ai hết, Artistry nắm bắt rõ bí quyết để sở hữu làn da "chuẩn hoa hậu" theo chuẩn mực chân - thiện - mỹ mà chúng ta đang hướng đến.

Bí quyết sở hữu làn da chuẩn hoa hậu

Da chuẩn hoa hậu là làn da khỏe mạnh, căng tràn sức sống. Để chăm sóc làn da chuẩn hoa hậu không khó, quy trình chăm sóc làn da chuẩn hoa hậu gói gọn trong việc bạn thấu hiểu tình trạng, nhu cầu của làn da từ đó chọn lựa mỹ phẩm phù hợp để cung cấp đúng và đủ những gì da cần. Các cô gái cũng cần đặc biệt nằm lòng các bí quyết sau.

Da khỏe là nền tảng của da đẹp, đây được xem là chân lý của vẻ đẹp hiện đại

Một làn da khỏe mạnh khiến chúng ta luôn tự tin và rạng rỡ trước mọi tình huống. Vai trò của làn da khỏe chính là bảo vệ, chống lại các tác nhân gây hại đến từ môi trường, đồng thời có thể phục hồi nhanh chóng khi bị tổn thương. Như cơ thể cần dinh dưỡng để khỏe mạnh, làn da của chúng ta cũng thế. Khi được cung cấp đúng và đủ nguồn dưỡng chất cần thiết, làn da chúng ta sẽ luôn trẻ hóa. Artistry - Thương hiệu mỹ phẩm thuần chay kết nguồn dưỡng chất thực vật thiên nhiên mang đến 4 giải pháp chăm sóc da cá nhân hóa dành cho da dầu - da khô - da lão hóa sớm và chuyên sâu, tập trung đáp ứng 5 nhu cầu dưỡng chất thiết yếu của da để bạn có thể là chính mình với làn da tỏa sáng và khỏe mạnh từ bên bên trong.

Da khỏe cần được nuôi dưỡng bởi mỹ phẩm sạch, thuần chay và thân thiện với môi trường

Trước mỹ phẩm thuần chay, mỹ phẩm sạch không chứa các thành phần hoá học như sulfate, silicon, phthalates, paraben.... dễ gây kích ứng cho da vốn đã rất phổ biến trong giới mỹ phẩm làm đẹp.

Tuy nhiên, xu hướng làm đẹp này đã dần được nâng cấp với mỹ phẩm thuần chay mang tính nhân văn và bền vững hơn. Mỹ phẩm thuần chay không chỉ đáp ứng tiêu chí lành tính, an toàn mà còn thân thiện với môi trường và động vật.

Artistry tự hào là một trong những thương hiệu đầu tiên tại Việt Nam đón đầu xu hướng làm đẹp mới, mang mỹ phẩm vừa sạch, vừa thuần chay đến gần hơn với người dùng khi xây dựng cho riêng mình tiêu chuẩn ArtistryTM Clean, đảm bảo: KHÔNG CHỨA hơn 1.300 thành phần gây hại cho da, có thể kể đến như Paraben, Sulfate, ​​Phthalate, Formaldehyde, Polyethylene Glycol… Công thức THUẦN CHAY được kiểm nghiệm an toàn da liễu và được Hiệp hội The Vegan (The Vegan Society) chứng nhận không chứa thành phần có nguồn gốc từ động vật và không thử nghiệm trên động vật. Bí quyết độc quyền Phytonutrients - dưỡng chất thực vật có nguồn gốc từ các trang trại hữu cơ Nutrilite™, nơi các loại thực vật được trồng bền vững và tỉ mỉ để mang đến dưỡng chất thực vật tinh khiết và hiệu quả nhất.

Da khỏe đep nhất là khi bạn biết tự tin tỏa sáng nét đẹp của chính mình

Không phải tự nhiên mà người ta thường ví phụ nữ như những bông hoa điểm tô vẻ đẹp cho cuộc sống. Artistry trân trọng sự khác biệt và nét đẹp riêng của từng người phụ nữ. Chính vì vậy, tinh thần "cá nhân hóa" luôn là giá trị cốt lõi trong các giải pháp chăm sóc da và sắc đẹp của Artistry. Không chỉ đồng hành cùng Miss World Việt Nam 2022 giúp các thí sinh tỏa sáng, Artistry tin rằng không cần đôi vương miện, bất kỳ ai cũng có thể sở hữu làn da chuẩn hoa hậu.

Với chất lượng được bảo chứng cùng tâm niệm tôn vinh làn da khỏe mạnh, Artistry thể hiện được dấu ấn của thương hiệu trên hành trình tài trợ cuộc thi thông qua Buổi Workshop Giao lưu với Top Thí sinh Chung Kết Miss World Việt Nam 2022. Qua sự kiện, Top 20 cô gái xinh đẹp đã cập nhật các thông tin và được hướng dẫn chăm sóc da theo chuẩn khoa học bài bản. Đây được xem là hoạt động thiết thức giúp các cô gái tự tin sở hữu làn da và vẻ đẹp khỏe mạnh từng bước chinh phục vương miện Miss World Vietnam 2022.





Artistry – Thương hiệu mỹ phẩm thuần chay kết tinh dưỡng chất thực vật mong muốn mang lại cho làn da của bạn với những giá trị cam kết. • Sức mạnh của khoa học làn da và nguồn dưỡng chất thực vật tinh khiết - Phytonutrients: Nguyên liệu trong mỗi sản phẩm Artistry™ đều được tính chọn và dẫn chiết nhờ các nghiên cứu khoa học và công nghệ làn da tiên tiến nhất. • Thành phần thực vật Nutrilite™ đảm bảo Tiêu chuẩn Mỹ phẩm sạch & Truy xuất nguồn gốc: Các thành phần thực vật Nutrilite™ đều phải tuân theo Tiêu chuẩn Mỹ phẩm sạch & Truy xuất nguồn gốc, An toàn và Tinh khiết, tạo sự an tâm cho người sử dụng. • Nuôi dưỡng da cá nhân hóa: Nghiên cứu độc quyền cùng nguồn dữ liệu đa dạng từ 32,000 làn da trên thế giới ở các độ tuổi, từng loại da, sắc tộc, và các khu vực trên toàn cầu đã giúp thương hiệu mang đến các giải pháp nuôi dưỡng, chăm sóc và làm đẹp dành riêng cho từng làn da đặc trưng. Tìm hiểu thêm thông tin của Artistry tại: Fanpage: https://www.facebook.com/ArtistryVN

https://kenh14.vn/artistry-don-vi-cham-soc-sac-dep-chinh-thuc-miss-world-viet-nam-2022-chia-se-bi-quyet-so-huu-lan-da-chuan-hoa-hau-20220711192322931.chn