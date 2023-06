Armie Hammer không phải đối mặt với cáo buộc tấn công tình dục

Nguyên nhân đi đến kết luận này, theo tuyên bố mới được phát hành của văn phòng Quận Los Angeles một phần là do "mối quan hệ phức tạp" giữa Hammer và người tố cáo. Effie, người đã tố cáo sự việc liên quan đến Armie Hammer với cảnh sát vào tháng 2 năm 2021, trong đó cô cáo buộc rằng Hammer đã lạm dụng thể xác trong một mối quan hệ gắn bó kéo dài 4 năm của cả hai và nói nam diễn viên đã cưỡng hiếp cô một cách thô bạo vào năm 2017. Sau khi cáo buộc được đưa ra, Hammer kịch liệt phủ nhận.

Các công tố viên có kinh nghiệm xem xét các cuộc điều tra tấn công tình dục đã được chỉ định tham gia vào vụ việc và kết luận được đưa ra trong tuyên bố mới nhất là: "Trong trường hợp này, các công tố viên đã tiến hành xem xét cực kỳ kỹ lưỡng, nhưng xác định rằng vào thời điểm này, không có đủ bằng chứng để buộc tội ông Hammer".

"Là công tố viên, chúng tôi có trách nhiệm đạo đức là chỉ buộc tội những trường hợp mà chúng tôi có thể chứng minh… Do tính chất phức tạp của mối quan hệ và không thể chứng minh cuộc gặp gỡ tình dục là cưỡng ép, không có sự đồng thuận, chúng tôi không thể chứng minh trường hợp đó ngoài sự nghi ngờ".

Sau lời buộc tội của Effie và của những người phụ nữ khác, sự nghiệp của Hammer đã bị tổn hại nghiêm trọng. Hammer - người đóng vai chính trong The Social Network và Call Me by Your Name - đã không làm việc ở Hollywood kể từ khi xuất hiện các cáo buộc vào đầu năm 2021.

Các cáo buộc chống lại Hammer lần đầu tiên bùng nổ trên mạng xã hội thông qua tài khoản Instagram của Effie. Những phụ nữ khác nhanh chóng tham gia với các cáo buộc của riêng họ trên phương tiện truyền thông xã hội, tạo ra một loạt các tiêu đề lan truyền.

Hammer đã bị công ty quản lý WME bỏ rơi và bị sa thải khỏi tất cả các dự án phim và truyền hình. Nam diễn viên đang trên đà thăng tiến của sự nghiệp, vì bê bối này, đã chỉ góp mặt trong bộ phim Death on the Nile của Disney. Bộ phim được cho là quá tốn kém để quay lại và Hammer đã không tham gia bất kỳ buổi họp báo nào cho bộ phim vào tháng 2 năm 2022.

Trong khi đó, Hammer đã liên tục phủ nhận mọi hành vi sai trái và khẳng định rằng tất cả các mối quan hệ tình dục đều là sự đồng thuận. Nam diễn viên đã trả lời phỏng vấn lần đầu tiên vào tháng 2 năm nay kể từ khi bê bối nổ ra, nói rằng anh đã có ý định tự tử. Anh cũng phủ nhận hành vi sai trái hình sự, nhưng thừa nhận là "một thằng khốn nạn", "ích kỷ" và sống một "lối sống rất căng thẳng, cực đoan".