Tài tử Call Me By Your Name lần đầu hé lộ nguyên nhân suýt tự tử vì sự nghiệp sụp đổ

Armie Hammer từng là ngôi sao sáng của phim Call Me By Your Name, nhưng danh tiếng nam diễn viên đã sụp đổ sau cáo buộc cưỡng dâm, đòi ăn xương sườn bạn gái cũ. Armie Hammer đã đăng ký vào trung tâm điều trị nghiện ma túy, rượu và tình dục. Sau đó, nam diễn viên làm việc trong 1 khu nghỉ dưỡng để kiếm sống.

Sau 2 năm bị cáo buộc cưỡng dâm, đến nay Armie Hammer đã lên tiếng về nguyên nhân bản thân có nhiều sở thích gây tranh cãi đến vậy. Trên People, tài tử Call Me By Your Name tiết lộ từ năm 13 tuổi, bản thân đã bị 1 mục sư lạm dụng tình dục: "Tôi bất lực trong tình huống này. Tình dục đến với tôi theo cách đáng sợ mà tôi không kiểm soát được. Sau đó, tôi có xu hướng muốn kiểm soát trong chuyện tình dục".

Armie Hammer bị lạm dụng tình dục từ nhỏ và điều đó đã ảnh hưởng đến đời sống tình dục của nam diễn viên

Armie Hammer còn có ý định tự tử sau khi bê bối nổ ra: "Tôi cứ bơi ra biển, bơi ra xa nhất có thể với hy vọng rằng mình sẽ chết đuối, hoặc bị thuyền đâm, hoặc bị cá mập ăn thịt. Sau đó, tôi nhận ra các con tôi vẫn ở trên bờ và tôi không thể đối xử với con mình như thế được".

Về những cáo buộc bạo dâm và có những sở thích tình dục quái đản, nam diễn viên bộc bạch rằng những cô gái đều đồng thuận quan hệ. "Những cô gái ấy trẻ hơn tôi, họ ở ngoài độ tuổi 20 trong khi tôi 30. Lúc đó tôi là 1 diễn viên thành công. Họ có thể rất vui khi ở bên tôi, nên đã đồng ý với những điều bản thân họ không muốn" - Armie Hammer nghĩ lại về chuyện đã qua.

Tài tử Call Me By Your Name từng có ý định tự tử

Armie Hammer sinh năm 1986, nam diễn viên xuất hiện trong The Social Network, J. Edgar, Mirror Mirror... và bùng nổ tên tuổi với Call Me By Your Name. Đến năm 2021, tên tuổi Armie Hammer sụp đổ sau cáo buộc ngoại tình, đòi ăn xương sườn và dùng dao khắc chữ lên thân thể bạn gái cũ. 2 người bạn gái cũ của tài tử đã bị chấn động tâm lý vì những sở thích quái đản của Armie Hammer.

2 người bạn gái cũ bị chấn động tâm lý vì những sở thích quái đản của tài tử

Nguồn: People